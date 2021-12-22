Самолет «Белавиа» с неполадками на борту долтел до Ташкента

Самолет «Белавиа» с неполадками на борту долтел до Ташкента2
- 22.12.2021, 8:28
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Ранее самолет возвращался в Минск по технической причине
Самолет «Белавиа», который вернулся в аэропорт вылета по технической причине, завершил рейс в Ташкент. Об этом сообщает zerkalo.io.
Борт из Минска благополучно приземлился в столице Узбекистана утром 22 декабря.
Самолет, напомним, вылетел из Национального аэропорта Минск в 20.15 и должен был прибыть в ташкентский аэропорт спустя 5 часов. Однако, пролетая над городом Быхов, воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт.
Несколько часов самолет кружил над Березино, вырабатывая топливо.
В 23.30 Boeing-737 благополучно приземлился в Национальном аэропорту.
Посадка прошла в штатном режиме.