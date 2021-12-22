«Ник и Майк»: Лояльные к Лукашенко силовики закончились 22.12.2021, 10:50

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Новые назначения разрушать и без того еле функционирующую экономику.

Вчерашний кадровый день продемонстрировал, что лояльные силовики для назначения на гражданские должности, похоже, закончились. В ход пошли проверенные кадры из Минсельхозпрода. Лучшего доказательства, что в Беларуси сложилась именно агрохунта, пожалуй, найти сложно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Комментарий при назначении нового министра антимонопольного ведомства шикарен. Может быть, получится выработать механизм контроля цен... Это констатация того простого факта, что как их не контролируй, они все равно живут своей жизнью. Учитывая тот факт, что Беларусь является вынужденно открытой экономикой, которая зависит и от внешних рынков тоже, административное регулирование цен вряд ли возможно и уж точно не может быть эффективным.

Но очередной эксперимент доверили тому, кто попробует подчинить себе законы экономики. Колтович был гибким, но все же не до абсурда. И мог позволить себе проявить принципиальность на заседаниях Совмина. Силовика сюда назначить было сложно (некого) и слишком уж недальновидно.

Так что можем сказать одно: бюрократии прибавится, а вот цены от этого более лояльными не станут. Скорее наоборот. Да и дефицит тоже вполне себе реальная перспектива. Еще раз, кто тосковал по СССР, могут получить возврат в самые мрачные времена оного.

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