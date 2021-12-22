Ученые назвали лучшие овощи для снижения давления 2 22.12.2021, 8:58

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Для того, чтобы наступил эффект от их употребления, потребуется всего 24 часа.

Как рассказал Medical News Today со ссылкой на новое исследование, проведенное в Университете Эдит Коуэн (ECU) в Джоондалупе, штат Вашингтон, в Австралии, листовая зелень и другие овощи особенно полезны для сердечно-сосудистой системы человека, сообщает u-news.com.ua.

"Результаты исследования показали, что, просто съедая один стакан сырых (или полстакана приготовленных) овощей каждый день, люди могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", – заявила ведущий автор исследования доктор Кэтрин Бондонно.

Она отметила, что речь идет о шпинате, салате, рукколе, китайской капусте и петрушке. К не листовым овощам с высоким содержанием полезных веществ относятся редис, фенхель и свекла. Листовые овощи нормализуют артериальное давление.

Доктор Бондонно сказала: "Наибольшее снижение риска было связано с заболеванием периферических артерий – 26% – типом сердечного заболевания, характеризующимся сужением кровеносных сосудов ног.

Однако, – добавила она, – мы также обнаружили, что у людей, употребляющих данные овощи, более низкий риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности".

Бондонно сослалась также на проведенное ранее исследование в Дании. Там исследователи проанализировали данные за 23 года для 56 468 жителей страны, которые участвовали в датском исследовании диеты, рака и здоровья. Все люди заполнили анкету о частоте приема пищи, и полученные данные были сопоставлены с записями с системы общественного здравоохранения.

Анализ данных показал, что у людей, потребляющих растительные нитраты, наблюдается более низкое систолическое артериальное давление на 2,58 мм рт. Чем выше потребление нитратов, тем сильнее падало артериальное давление. Группа с наибольшим потреблением потребляла в среднем 141 миллиграмм (мг) нитратов в день. Это эквивалентно 2–2,5 стаканам листовых овощей в день.

Как отмечено в данном исследовании, чем больше люди ели листовых овощей, тем ниже становился риск их попадания в больницы с проблемами с сердцем. Комментируя данное исследование Бондонно отметила что заменять натуральные нитраты искусственными не стоит, а лучше "сосредоточится на чашке зелени в день".

Она же посоветовала не переедать, так как перенасыщение нитратами, может привести к метгемоглобинемии – состоянию, при котором эритроциты имеют пониженную способность переносить кислород.

Доктор не рекомендовала делать сок из овощей, поскольку в этом случае из овощей уходит мякоть и клетчатка. В свою очередь, издание Еxpress отметило, что недооценивать высокое кровяное давление не стоит.

Авторы материала напомнили, что единственный способ определить артериальное давление – это пройти тест у терапевта или у другого медицинского работника. А при обнаружении проблемы не стоит лечиться самостоятельно. "Врач может прописать вам лекарства для снижения артериального давления, а также предложить некоторые изменения в вашем образе жизни.

Изменение диеты и включение в свой распорядок большего количества физических упражнений - одни из наиболее эффективных способов снизить кровяное давление", – сказано в статье. Сок из листьев не столь полезен, как сырые овощи.

Еxpress также упоминает о пользе листовых овощей для гипертоников и рекомендует есть:

Капусту Фенхель

Латук

Шпинат

Швейцарский мангольд

"Листовые зеленые овощи также низко калорийны и могут способствовать поддержанию здорового веса, что является еще одной необходимостью для снижения артериального давления до нормального уровня", - сказано в материале.

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