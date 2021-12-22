Расследование: Спецслужбы Беларуси устроили штурм польской границы с помощью курда-оппозиционера 1 22.12.2021, 9:02

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В каждой группе агрессивных мигрантов всегда был кто-то из белорусов.

Белорусские спецслужбы использовали контакт с одним из курдских оппозиционеров для организации "штурма" границы Беларуси и Польши. Об этом в своем расследовании рассказывает литовское издание LRT.

Мужчина имеет популярность среди курдов из-за своей оппозиционной деятельности. Уже в Минске с ним на контакт вышли люди, которые представились сотрудниками КГБ. Все время они и другие силовики держали связь с мигрантами именно через него и высказывали свои "предложения".

Как говорит мужчина, силовики помогали им ножницами, топорами, масками, защищающими от слезоточивого газа, и прочим. По его словам, белорусские силовики хотели, чтобы мигранты прорвались через забор на границе, однако это не получилось. Также в группе мигрантов всегда был кто-то из белорусов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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