«На каток полезли, простите, и жук, и жаба» 4 22.12.2021, 9:16

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Призерка чемпионатов мира жестко высказалась о состоянии конькобежного спорта в Беларуси.

Экс-конькобежка и призерка чемпионатов мира Анжелика Котюга прокомментировала результаты белорусских конькобежцев и оценила их шансы на Олимпийских играх в Пекине-2022.

— Что думаете о перспективах наших конькобежцев на Олимпиаде?

— Я так понимаю, что по планам — выиграть медаль. Да и министр спорта заявлял, что рассчитывает на конькобежцев. Но передо мной сейчас все расклады, оцениваю результаты беларусов. Мягко говоря, они не впечатляют. На данном этапе лицензии имеют Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова и Игнат Головатюк. Евгения Воробьева выполнила олимпийский норматив, но у нее слабое время. Думаю, она выступит в командной гонке. В конце этой недели Международный союз конькобежцев (ISU) должен объявить о распределении квот.

— Главное — участие?

— В декабре в Калгари на этапе Кубка мира Головатюк установил национальный рекорд на дистанции 500 метров. Но там не бежали сильнейшие голландцы. Если брать время (34,12 сек.), то оно неплохое, но до медалей Игнат вряд ли дотянет. Попадание в восьмерку куда более реально. Вырвать награду у голландцев, канадцев, азиатских спортсменов будет невероятно сложно.

У Марины Зуевой, на которую делается ставка, к сожалению, в последние годы результаты падают. Приличный регресс. Например, на дистанции 1500 м раньше она выбегала из 1.55,0, а в этом сезоне лучшее время на этапе Кубка мира — 1.57,16. Отставание от лидеров и вовсе — пропасть. На 3000 м и 5000 м Зуева тоже много проигрывает своему личному рекорду.

Мне импонирует Екатерина Слоева. Она приехала из России, ее мать — бывшая конькобежка Оксана Равилова, с которой я раньше выступала. Слоева очень перспективна, выделяется своей техникой. Чувствуется тренерская рука. На «полуторке» уже показала лучший результат, чем Зуева. Но для Екатерины это будет первая Олимпиада, пока рано говорить о высоких местах.

В женской командной гонке для хорошего результата нужны три сильные спортсменки на отдельных дистанциях. Здесь белорускам сложно конкурировать. Разве что соперницы «заковыряются». А так 8-е место — максимум.

— В чем проблема?

— Парадокс: у нас есть база для конькобежцев — «Минск-Арена». Она работает, считайте, круглогодично. Но почему-то даже биатлонисты, которые гораздо чаще выигрывают медали, не могут рано выехать на снег, готовятся дома, а конькобежцы получают сбор в Инцелле (Германия). Хотя условия в Минске приближены к Пекину. Олимпийский лед не будет быстрым. Я дважды высказывала свое мнение и министру спорта, но никто не слышит. Похоже, в Минспорта мешок денег, который можно вот так вот «закатывать в лед» за границей.

— Имело ли смысл при таком минимальном выхлопе строить арену в Минске?

— У меня в свое время спросили журналисты, когда выигрывала медали, мол, не завидуете ли, что в Калгари есть конькобежный стадион, а в Беларуси нет. Я сказала, что это вопрос возможностей страны. Но выразила надежду, что однажды каток появится. Построили. Однако туда полезли, простите, и жук, и жаба. Пришли люди, которые не имеют никакого отношения к конькам. Обидно за вид спорта. Объект был нужен. Но одно дело — построить, другое — распорядиться с умом.

Для сравнения: в Польше четыре года назад открыли крытую арену в Томашув-Мазовецком. И в этом сезоне поляки здорово прибавили, например, спринтеры. А нашему катку уже 12 лет. Но все только обещаем медали и ждем. Значит, всех все устраивает, – сказала Котюга.

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