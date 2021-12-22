В Британии обнаружили новый необычный симптом штамма «омикрон»6
- 22.12.2021, 9:19
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Он встречается чуть реже, чем основные проявления заболевания.
Британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19.
Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.
Однако журналисты Daily Express обратили внимание на неожиданный симптом нового штамма вируса, который встречается чуть реже. По их данным, довольно часто заражение вариантом омикрон может сопровождаться потерей аппетита.
В свою очередь ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study Тим Спектор заявил, что омикрон-штамм станет доминирующим в Британии уже к Рождеству.