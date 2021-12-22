На БелАЭС запускают второй энергоблок 12 22.12.2021, 9:27

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МЧС дало «добро» на опасные действия.

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) сообщил, что принято решение о выдаче лицензии на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС.

«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока № 2», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения рассмотрены документы, обосновывающие безопасность Белорусской АЭС, включая экспертные заключения и результаты комплексной проверки ГП «Белорусская АЭС», на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2.

Как ранее сообщал министр энергетики Виктор Каранкевич, готовность второго блока АЭС — 95%. До конца текущего года на блоке начнется этап физического пуска — специалисты приступят к загрузке свежего ядерного топлива в активную зону реактора.

С вводом двух энергоблоков, по его словам, объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 млрд кВтч., что позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа.

Белорусская атомная станция строится по типовому российскому проекту и будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт» (входит в корпорацию «Росатом»). Первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию 10 июня, к энергосистеме страны он был подключен чуть ранее — 3 ноября прошлого года. С тех пор его как минимум девять раз отключали — первый энергоблок простаивал больше 45% времени.

Напомним, что благодаря кибер-партизанам стало известно, что БелАЭС запустили с тысячами недостатков, которые вызвала спешка и несоответствующая квалификация строителей. Только в июле 2021 года БелАЭС имела 144 дефекта.

За первый год работы станцию отключали от сети по крайней мере восемь раз. По подсчетам авторов программы суммарно она простаивала примерно 40% от всего своего рабочего времени. По оценке белорусского эколога-экономиста Татьяны Новиковой, каждый день простоя одного реактора Островецкой АЭС стоит $ 2,34 млн. Получается, аварийные остановки на белорусской станции суммарно стоили $ 348,7 млн. Самая длительная остановка станции – почти на три месяца – произошла этим летом–осенью.

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