Александр Опейкин: Лукашенко сейчас – это аутсайдер в игре, которого нужно просто дожимать на классе

Александр Опейкин: Лукашенко сейчас – это аутсайдер в игре, которого нужно просто дожимать на классе1
- 22.12.2021, 9:44
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Правила успешного диалога с таким «контингентом» – сначала бей, потом разговаривай.
Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в своем фейсбуке прокомментировал состояние режима Лукашенко в Беларуси и возможность «диалога» с ним:
– Начинать сейчас «диалог» с Лукашенко – это просто глупо с точки зрения прагматики и здравого смысла. Это примерно как в спорте уступить или согласиться на ничью в партии с явным аутсайдером. Так никто не делает, потому что это просто выкрывает твой непрофессионализм и неуверенность. Лукашенко сейчас – это аутсайдер в игре, которого нужно просто дожимать на классе…
С ней (хунтой — ред.) клинически невозможно договориться, так как соблюдение договоренностей не является частью их культурного кода, а несоблюдение этих договоренностей не вызывает никакого когнитивного диссонанса.
Александр Опейкин также назвал главное правило успешного диалога на уровне этого «контингента» – сначала бей, потом разговаривай.