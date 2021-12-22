«Мероприятие закончилось народным восстанием и арестом диктатора» 1 Аббас Галлямов

22.12.2021, 9:59

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Аббас Галлямов

Чем тщательнее запаиваешь котел, тем сильнее будет взрыв.

Сегодня годовщина того самого митинга, который собрал в свою поддержку в 1989 году румынский диктатор Чаушеску.

Буквально за пару недель до этого он был опять переизбран руководителем страны. Его выступление на собранном по этому поводу съезде правящей партии длилось битых три часа и за это время делегаты прерывали его аплодисментами 34 раза. Если поделить 180 минут на 34, то получается, что бессменному лидеру Румынии аплодировали каждые 5 минут.

Чувствуя, что демонстрации любви со стороны съезда мало, власти решили продемонстрировать еще и любовь «улицы». С этой целью упомянутый митинг как раз и был собран. Дальше вы все сами знаете — мероприятие закончилось народным восстанием, бегством «гения Карпат», его арестом и последующей казнью.

Среди всех свергнутых восточноевропейских правителей Чаушеску был единственным казненным. Его режим был наиболее репрессивным. Чем тщательнее ты запаиваешь котел, тем сильнее будет взрыв, когда давление изнутри достигает критического уровня.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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