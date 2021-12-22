Выгодно ли белорусу брать отпуск в большие выходные и что делать с переносами? 22.12.2021, 10:13

2,314

Актуальны вопросы о работе в праздники.

Чтобы понять свои права, работнику иногда приходится прошерстить тонны литературы, написанной канцеляризмами, которые способны вылечить даже самую тяжелую бессонницу, но так и не дать ответа на вопрос. Мы пытаемся немного упростить эту задачу и переводим законы на понятный каждому язык.

На этот раз Onlíner вместе с юристом Светланой Семенихиной отвечает на вопросы о работе в праздники и выходные, которых у нас впереди много.

Что куда переносится и сколько больших выходных будет в 2022 году?

2021 год был самым ударным в Беларуси по количеству рабочих дней за последние 5 лет: многие праздники выпали на выходные, а большие выходные мы отрабатывали в субботу. И порадовать вас пока нечем, поскольку выходных в 2022 году тоже негусто, праздники снова выпадают на выходные.

В предстоящем году трижды можно будет отдохнуть по три дня без переносов: 7—9 января, 7—9 мая, 5—7 ноября. Больших выходных (по четыре дня подряд) будет всего два: с 5 по 8 марта и с 30 апреля по 3 мая. Соответственно, и рабочих суббот тоже будет две: вместо понедельника 7 марта — суббота 12 марта, вместо понедельника 2 мая — суббота 14 мая.

Но любой наниматель вправе не переносить выходные или переносить их на другое время, главное — уведомить работников о порядке переносов рабочих дней заранее в письменной форме.

Выгодно ли брать отпуск на время больших выходных?

Да, если вы хотите отдохнуть больше дней и потратить меньше дней отпуска, и нет, если вы хотите больше заработать. Объясняем.

Праздники, объявленные выходными днями, не включаются в число дней отпуска и не оплачиваются. То есть, отпуск получается длиннее, а дни отпуска не теряются. Например, в количество дней отпуска не входят 1 января, 8 марта, 9 мая, 3 июля, 7 ноября и Радуница.

При этом Пасха для обычного офисного работника включается в дни отпуска и оплачивается — она и так всегда выпадает на выходной (в 2022 году 24 апреля пройдет православная Пасха, 17 апреля — католическая). Дни переносов включаются в дни трудового отпуска и оплачиваются наравне с остальными.

Зато если вы работали в праздничные дни — то получите гарантированный двойной оклад за этот день.

Будет ли сокращенка 31 декабря? А дни переносов тоже сокращаются?

Предпраздничный рабочий день сокращается на один час, но только если речь идет о рабочем дне, который находится непосредственно перед праздничной датой. Например, 7 марта — сокращенный день, потому что непосредственно предшествует празднику 8 марта. А так как его перенесли на субботу 12 марта, эта суббота тоже должна быть сокращенной (даже у совместителей).

Сокращаются только дни, которые непосредственно предшествуют празднику. Например, пятницы 31 декабря и 6 января будут сокращенными днями, а пятница 1 июля — нет. Но если вы работаете по субботам, а в воскресенье праздник, суббота сокращается на час.

Для работающих не на полную ставку рабочий день тоже сокращается на один час.

Отрабатывать ли переносы, если был в отпуске?

Если ваш трудовой отпуск приходится на время больших выходных, не ясно, что делать с последующими переносами рабочих дней — отрабатывать их или нет? В данном случае нужно руководствоваться таким правилом: если перенесенный день не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его в субботу потом не нужно.

Так что, если ваш отпуск (как оплачиваемый, так и за свой счет) или больничный выпал на большие выходные 30 апреля — 2 мая, работать в субботу 14 мая вы не должны.

Что с праздниками и переносами, если я в отпуске за свой счет или на больничном?

Отрабатывать их тоже не нужно, принцип все тот же: если вы не могли быть на работе в тот день, который переносится, то и отрабатывать его не надо.

Но есть разница оплате переносов. Если при трудовом (оплачиваемом) отпуске вам день переноса засчитают и оплатят, то в случае отпуска за свой счет его засчитают и не оплатят. Например, если взять отпуск с 24 декабря по 7 января, то вы используете 11 дней отпуска (не войдут в него 25 декабря, 1, 2 и 7 января), а если написать на это время отпуск за свой счет, то вам просто не оплатят 15 дней.

За работу в выходные или праздники должны доплатить?

Некоторые работники (например, врачи скорой, продавцы или спасатели) не могут позволить себе отдыхать в субботу, воскресенье или праздники из-за специфики работы.

Работникам, у которых смена выпадает на выходные субботу или воскресенье, наниматель обязан сделать доплату (не ниже часовых тарифных ставок или окладов) или предоставить дополнительный выходной (на выбор самого работника). За работу в праздник всегда положена именно доплата. Если ваша рабочая смена выпадает на праздник и выходной одновременно (например, на субботу 1 января), то вам должны предоставить доплату, а если работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени — по вашему желанию еще и выходной.

Норму рабочих часов в месяц смотрите в календаре Минтруда на 2022 год.

Допустим, вы работаете с понедельника по пятницу по 8 часов (40 часов в неделю), и тут вам поставили еще один рабочий день на субботу 6 января. Тогда можете выбрать себе компенсацию: дополнительный выходной или доплата. А если за январь 2022 года у вас выйдет более 159 часов работы — вы получите не только двойную оплату работы в выходной, но сможете потребовать еще и день отдыха.

Кроме того, за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы положена доплата в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением, нанимателем, но не ниже 20% часовой тарифной ставки (тарифного оклада) работника. При этом ночной сменой считается смена, более половины которой приходится на ночь — с 22 до 6 часов.

И (конечно же) есть свои нюансы в доплатах за работу ночью. Например, если человека изначально устроили работать по ночам (например, сторожем), то доплат за это не будет.

Почему в дни отпуска включаются выходные и можно ли этого не делать?

Работники часто спрашивают: почему я должен писать заявление на отпуск в выходные, если и так в них не работаю? Например, хочется уйти на половину отпуска с понедельника 17 января по пятницу 21 января и с понедельника 24 по пятницу 28 января. Всего — 14 дней, а не 16. Но можно это сделать или нет, зависит от того, на сколько частей у вас на работе делится отпуск. Ограничений в законе всего два:

отпуск может быть разделен на две части, если коллективным договором или соглашением не предусмотрена возможность разделения отпуска на три и более части;

одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней.

То есть, если отпуск длиною в 24 дня у вас на работе делится только на две равные части, то в таком заявлении вам откажут: ни одна из частей не составит 14 дней.

Если же у вас разрешается разделить отпуск на сколько угодно частей, то одна из них должна составить не менее 14 дней (то есть, все равно захватит выходные), а остальные можно разбросать так, чтобы они не пришлись на выходные. Но только если на это согласен наниматель.

Меня поставили работать 1 января, а я отдыхать хочу. Так можно?

Все зависит от вашей профессии, семейного положения, здоровья и многих других условий.

Если речь идет о непрерывно работающей организации (круглосуточный магазин, скорая помощь и т. д.), то выходные у работников будут идти поочередно в разные дни календарной недели, поэтому никаких «плюшек» за работу в субботы-воскресенья не будет. А вот при работе в праздничные выходные дни положена двойная оплата.

Также есть категории работников, которые могут выйти на работу в выходной или праздник только со своего письменного согласия:

женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет независимо от семейного положения;

инвалиды, если при этом такая работа не запрещена им индивидуальными программами реабилитации инвалидов (ИПРИ).

Беременных, несовершеннолетних и практикантов (которые не являются работниками) нельзя привлекать к работе по выходным и праздникам даже с их письменного согласия и даже в случае апокалипсиса.

Всех остальных работников разрешается привлечь к работе в выходной или праздник с их письменного согласия. Но только если не случилось что-то экстраординарное, когда вашего согласия просить не будут:

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, которые без вас провести нельзя. Например, вы грузчик, а груз с молоком из-за снежной бури прибыл с опозданием — 1 января, а не 31 декабря;

предотвращение катастрофы или аварии на производстве, устранение их последствий или последствий стихийного бедствия;

предотвращение несчастных случаев: например, если после оттепели пришел мороз, превративший город в каток, то на работу могут вызвать дополнительных работников ЖЭС;

устранение случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

оказание экстренной медицинской помощи, если работник относится к медицинскому персоналу. Например, в случае эпидемии, теракта, военных действий.

Если в таких экстренных случаях вы не вышли на работу по требованию нанимателя без уважительных причин, это можно считать прогулом.

Меня постоянно вызывают работать в выходные. Ну сколько можно?

Можно работать не более 12 выходных дней за год. Но в данном случае речь идет о календарном (1 января — 31 декабря), а не рабочем годе. Даже при вашем согласии это будет нарушением трудового законодательства.

В эти 12 дней не входят вызовы вас на работу в экстренных ситуациях (см. выше). При этом важно знать, что продолжительность вашего еженедельного непрерывного отдыха по графику должна быть не менее 42 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».