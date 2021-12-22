Пентагон опроверг ложь Шойгу 1 22.12.2021, 10:24

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Министр обороны РФ распространяет неадекватную информацию.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал «полностью ложными» слова министра обороны России Сергей Шойгу о присутствии американских частных военных компаний на востоке Украины и подготовке провокаций с химическим оружием. Выступление Кирби опубликовано на сайте ведомства.

В ходе брифинга у Кирби спросили, известно ли ему о поставках американскими ЧВК химикатов в Донбасс. «Эти заявления министра Шойгу полностью ложны», — сказал в ответ представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, откуда ему известно об отсутствии таких поставок, Кирби повторил, что подобные заявления «не правдивы».

Кирби отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не разговаривал с Шойгу в последние дни, и у него нет таких планов на ближайшее время.

Накануне Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что на востоке Украины присутствуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний.

По словам Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское. «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», — сказал он.

Глава Минобороны России утверждает, что в Авдеевку и Красный Лиман доставлены «резервуары с неустановленными химическими компонентами», которые, по его мнению, могут быть использованы для «совершения провокаций». Также Шойгу заявил о наращивании военного присутствия США возле российских границ.

В свою очередь президент России Владимир Путин во время выступления обвинил США в военной напряженности в Европе.

C конца октября западные СМИ и аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о передвижении российских войск у границы с Украиной. Украинская и американская разведка считают, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Власти России отвергают эти заявления. Президент США Джо Байден предупредил Путина о жестких санкциях в случае вторжения. По данным Reuters, они могут коснуться в том числе импорта смартфонов и компонентов для самолетов и автомобилей.

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