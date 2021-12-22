«Отвалились колеса и лопнула тормозная трубка»: белоруска купила машину и едва доехала на ней домой 4 22.12.2021, 10:29

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В объявлении продавец уверял, что авто рабочее и вложений не требует.

Жлобинчанка купила машину и едва доехала на ней домой, позже отвалились колеса и лопнула тормозная трубка, сообщают «Сильные новости». С продавцом решила встретиться в суде, но тот не пришел. Что дальше?

Иск женщина подала к ООО «СчетМан». В нем указала, что купила у ответчика «Мицубиси Спейс-Стар» стоимостью Br4,6 тыс. В этот же день по дороге домой поняла, что в машине не все так хорошо, как обещал продавец.

На завтра отправилась на подъемник. Как только машину подняли, из-за коррозии кузова лопнула тормозная трубка и вытекла жидкость. Затем отвалилось переднее колесо со стороны пассажира, а потом и второе.

Стоит отметить, что в объявлении продавец уверял, что машина рабочая и вложений не требует. И то же самое подтвердил при личной встрече.

Женщина стала ему звонить, тот не брал трубку. Тогда она отправила ему заказные письма, но он уклонялся от их получения. Жлобинчанке ничего не оставалось, как пойти в суд.

Она просила расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с ответчика в ее пользу неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля в день на момент вынесения решения по делу, а также компенсацию морального вреда в объеме Br4 тыс.

Ответчик в суд не явился, заседание прошло без него. В итоге требования женщины удовлетворили частично — договор расторгли, в пользу истицы взыскана неустойка в размере Br1702, а также денежная компенсацию морального вреда в объеме Br500.

Должен будет вернуть продавец и деньги за машину, но не Br4,6 тыс., как просила жлобинчанка, а всего 2. Именно такая сумма оказалась прописанной в счет-справке при продаже машины. Ее, к слову, женщине нужно вернуть бывшему владельцу.

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