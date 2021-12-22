Госдума решила выяснить, почему из России вывозят все добываемое золото 4 22.12.2021, 10:41

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фото: ap

Идея возникла у депутата от КПРФ.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку инициирует запрос в правительство и ЦБ в связи с рекордным вывозом золота из России, объемы которого сравнялись в добычей драгметалла в стране, пишет finanz.ru.

Соответствующий проект поручения в ходе заседания во вторник поддержал глава комитета Анатолий Аксаков.

Идея узнать о причинах взрывного оттока золота созрела у депутата от КПРФ Николая Коломейцева. «Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы», - сказал он.

Нужно «запросить информацию, в чем причина этой проблемы и как правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос, потому что ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота, что является непонятным фактом», добавил Коломейцев.

Аксаков, в свою очередь, заявил, что в такой формулировке «комитет поддержит проект поручения».

За январь-октябрь, по данным ФТС, экспорт золота из России составил 240,5 тонны. И хотя по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы снизились на 8%, на экспорт отправился почти весь добытый в стране драгметалл.

По данным Минфина, за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонн - на вторичном производстве. Всего за январь-сентябрь, таким образом, было произведено 256,54 тонны драгметалла.

Октябрь стал рекордным в этом году месяцем по золотому экспорту, следует из данных ФТС: за границу отправилось 32,9 тонны драгметалла, или 91% добычи предыдущего месяца (36,17 тонны).

Слитки с российских заводов улетают преимущественно в Лондон, который является главным мировым хабом по торговле драгметаллами. В октябре в Британию ушло 30,3 тоны российского золота, или 92% экспорта, на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Еще 0,9 тонны золота, как следует из данных ФТС, было экспортировано в Германию, 0,6 тонны - в Казахстан, 0,5 тонны - в Швейцарию, 0,4 тонны - в Белоруссию, 0,2 тонны - в Армению.

По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

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