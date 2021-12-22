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В Беларуси перестали выдавать больничные контактам первого и второго уровней

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  • 22.12.2021, 10:49
В Беларуси перестали выдавать больничные контактам первого и второго уровней

Получить больничный могут только граждане, которые находятся в самоизоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Беларуси отменили самоизоляцию для контактов первого и второго уровня, а также приезжих из-за границы. Это предусмотрено постановлением №727 от 17 декабря, которое сегодня вступило в силу.

В связи с этим в Беларуси прекращается выдача листка нетрудоспособности контрактами I и II уровней. Получить больничный могут только граждане, которые находятся в самоизоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил Минздрав.

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