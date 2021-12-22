Рождество в Германии: какие правила праздничного этикета нужно знать 22.12.2021, 10:56

Какие дарить подарки, и чего делать нельзя ни в коем случае?

Ни к одному празднику немцы не готовятся так, как к Рождеству. Многие начинают покупать рождественские подарки еще в начале осени, а к выбору блюд для праздничного стола подходят с тщанием поваров в мишленовских ресторанах, пишет dw.com.

За несколько недель до Рождества во многих немецких фирмах проходят корпоративные вечеринки: отметить праздник с коллегами - обязательная традиция, имеющая свои особенности. Так что в Рождество знание европейского этикета пригодится, как никогда. Вопросов много: кого и как поздравить, что подарить бизнес-партнерам и друзьям, как вести себя на ужине в немецкой семье. Эксперты по этикету - о правилах хорошего тона, которые стоит знать.

Как поздравить и что подарить?

Тому, кто впервые попал в Германию в начале декабря, легко растеряться, говорит Нандине Мейден (Nandine Meyden), автор книг и эксперт по бизнес-этикету. Для большинства немцев нет ничего важнее Рождества и времени его ожидания, адвента, так что приехавшие в страну иностранцы оказываются прямо в эпицентре суеты, напряжения и хлопот из-за подготовки к праздникам. У немцев принято желать друг другу "Счастливого Рождества!" или "Веселого Рождества!". Однако, отмечает она, нужно помнить, что не все празднуют Рождество именно как религиозный праздник. Поэтому можно ограничиться фразой "С наступающими праздниками", ведь выходные дни будут у всех.

Выбирая рождественские подарки для друзей, лучше подобрать что-то личное. Например, настольные игры, которые очень любят в немецких семьях. Наилучшее впечатление на немецких коллег произведет открытка с поздравлениями, написанными от руки, советует Клеменс фон Хойос (Clemens von Hoyos), глава Немецкого общества Книгге (Deutsche Knigge Gesellschaft) - организации, носящей имя немецкого писателя XVIII века Адольфа Книгге (Adolph Knigge) и пропагандирующей современные формы этикета. Хорошей альтернативой может стать телефонный звонок с поздравлением в последний рабочий день перед праздниками.

Нужно помнить о том, что в Германии в отношении подарков для госслужащих на уровне законодательства закреплены строгие правила, поэтому дарить им практически ничего нельзя. Кристина Рёттгерс (Christina Röttgers), эксперт по межкультурному взаимодействию, отмечает, что в деловой среде стало намного меньше рекламных подарков. Многие компании вместо очередных ручек и календарей отправляют клиентам поздравительные открытки с сообщением о пожертвованиях в благотворительные организации или детские дома. При поздравлении деловых партнеров она советует не забывать, что дорогим подарком можно поставить человека в довольно неловкое положение.

Рождество - семейный праздник

Получить приглашение на семейный рождественский ужин очень почетно для гостя. Ведь в этот вечер за столом собирается самый узкий круг родных и близких. В этом случае особенно важно не ошибиться ни с подарком, ни с поведением. "Принесите что-то связанное с вашей страной: например, русские елочные украшения. Прекрасная идея - преподнести настенный календарь. Ну и, пожалуй, не стоит приходить с коробкой конфет в качестве единственного подарка: такой выбор будет будет говорить о вашей неизобретательности", - рекомендует Нандин Мейден.

Учитывайте и особенности того региона Германии, в котором вы находитесь. Так, Кристина Рёттгерс отмечает, что в деревнях празднование Рождества проходит более консервативно и традиционно, чем в больших городах. В прошлом были и религиозные различия: например, в католических семьях традиционно устанавливали рождественский вертеп, а в протестантских - рождественскую ель. Со временем это различие исчезло, и сегодня в немецких семьях присутствуют оба символа.

Как вести себя в гостях

Итак, приглашение получено, подарок выбран и настроение праздничное. Но как не оплошать в гостях? "Абсолютное табу - непунктуальность, жалобы и сплетни. Если вы приглашены в гости к 18:00, то вам следует прийти между 18:00 и 18:15", - советует Клеменс фон Хойос."Никто не рад ворчунам и пессимистам, которые портят праздничное настроение. Не стоит зацикливаться на своем мобильном телефоне: это покажет окружающим полное отсутствие интереса к ним. Мобильный телефон, бумажник и ключи относятся к "столовым приборам невежды", и им не место на праздничном столе", - напоминает он.

В начале праздничного вечера, объясняет Нандин Мейден, хозяин или хозяйка дома первыми подают знак, что можно приступать к напиткам. При этом за ужином не принято говорить долгие тосты, а бокалы просто поднимают в воздух. Можно похвалить еду, приятную атмосферу вечера и гостеприимство. При этом эксперт по этикету подчеркивает, что немцы несколько более прямолинейны, чем представители других культур: например, если хозяйка предложит добавку во время ужина, а вы откажетесь, то ваше "нет" будет именно так и истолковано.

Совет от Нандине Мейден: хороший гость благодарит хозяев четыре раза: при получении от них приглашения, по прибытии, при прощании и на следующий день - отправив им сообщение, записку или букет цветов.

Ленты соцсетей с середины декабря превращаются в сплошной поток гирлянд, кружек дымящегося чая, кофе или глинтвейна и фотосессий на тему "Праздничный стол, ель и я". Обрадуются ли немецкие хозяева, если вы выложите фотографии с рождественского ужина в Сеть? Оказывается, вряд ли. "Прежде чем фотографировать хозяев и их дом, обязательно нужно спросить разрешения и сказать, что вы собираетесь делать со снимками: просто показать своим близким или опубликовать в соцсетях. Если вас пригласили на празднование Рождества в узком семейном кругу, это особый знак доверия, который нужно уважать и высоко ценить", - говорит Мейден.

Нужен ли в наше время этикет?

Как много правил, и как все сложно! А нужны ли они в современном мире? Не устарели ли эти правила и манеры? "Этикет - не старомодный корсет, а каркас, на который мы можем опереться. Но если вы вдруг почувствуете, что правила поведения стали вам чересчур мешать, то это повод задуматься: а является ли среда, в которой вы вращаетесь, действительно вашей? Сегодня многие сетуют на то, что мир стал грубее и холоднее. Но, быть может, именно сейчас нам как раз и стоит уделять друг другу больше внимания?" - улыбается Нандине Мейер.

С ней согласен и Клеменс фон Хойос: "Этикет - не догма, а социальная норма, которых существует великое множество. Там, где встречаются два человека, сразу же возникают социальные нормы. Так, Адольф Книгге говорил об "уместном и неуместном", подразумевая, что манеры должны соответствовать случаю и адресату, контексту и ситуации. Высшая степень воспитанности - не замечать проступки других".

По его словам, пандемия повлияла и на этикет: исчезло рукопожатие, большинство встреч проходят в режиме онлайн. Глава общества Книгге уверен: "Человеку всегда нужна компания, ведь "без тебя нет меня". Без коммуникации и взаимодействия с другими людьми, крайне сложно понять, кто мы на самом деле".

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