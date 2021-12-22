В каком возрасте уходят на заслуженный отдых наши соседи? 6 22.12.2021, 11:16

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В Беларуси поднимают пенсионный возраст.

В Беларуси с 1 января повысят пенсионный возраст. Для женщин — до 58 лет, а для мужчин — до 63. zerkalo.io посмотрело, во сколько на заслуженный отдых уходят в соседних странах.

Как в Беларуси изменится пенсионный возраст

На 2022 год запланировано очередное повышение пенсионного возраста, которое началось в 2017 году. Со следующего года этот показатель составит 63 года для мужчин и 58 — для женщин, сообщается на сайте Минтруда.

В этом году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

Ранее чиновники обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но речь шла только о женщинах. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ.

В каком возрасте уходят на пенсию наши соседи

В России повышать пенсионный возраст начали с 2019 года. Как и в Беларуси, каждый год он растет по 6 месяцев. В 2022 году мужчины в России будут выходить на пенсию в 61,5 года, женщины — в 56,5 года. Это повышение у наших соседей будет длиться до 2028 года, к тому моменту пенсионный возраст составит 65 и 60 лет соответственно.

В Украине в 2021 году пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет. В 2022-м в этой стране для выхода на заслуженный в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года — от 19 до 29 лет, в 65 лет — минимум 19 лет стажа. Требования для выхода на пенсию в 60 лет в Украине поэтапно повышаются. В 2028 году надо будет 35 лет официального трудоустройства.

Пенсионный возраст постепенно увеличивается и в Литве. Ожидается, что в 2025 году и мужчины, и женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 65. А в 2022 году пенсионный возраст для мужчин составит 64 года и 4 месяца (сейчас — на 2 месяца меньше), для женщин — 63 года и 8 месяцев (сейчас — на 4 месяца меньше).

В Латвии для мужчин и женщин одинаковый пенсионный возраст. С 1 января 2022 года пенсионный возраст вырастет на три месяца и составляет 64 года и 3 месяца. Он будет увеличиваться на три месяца до тех пор, пока не достигнет 65 лет (это произойдет в 2025 году).

В Польше мужчины выходят на пенсию в 65, женщины — в 60. В следующем году его не планируют повышать. Еще несколько лет назад пенсионный возраст в Польше составлял 67 лет для обоих полов, но в 2017 году его решили снизить.

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