Инвалидную коляску — к воротам Спасской башни 5 Александр Хоц

22.12.2021, 11:29

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Если «дедушка» не может прогнозировать такие простые вещи, то что он делает в Кремле?

Путин пожинает плоды развязанной в 2014 году войны против Украины и плаксиво жалуется: "Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5".

Так и хочется сказать: "вы так говорите, как будто это что-то плохое?" Что ужасного в коротком подлетном времени на случай ядерной войны России с НАТО? - если смотреть трезво.

Путин не успеет добежать из сортира до кабинета, чтобы нажать красную кнопку для ответного удара по США? Не верю, успеет добежать (в крайнем случае довезут на коляске).

Взаимное уничтожение гарантировано в любом случае, - этого не изменит никакое членство Украины в НАТО. Но только нафига Западу кончать жизнь самоубийством и пулять ракетами в дедушку Путина? (А то он без этого и сам не помрет?).

То есть, все эти рассуждения про ядерные железки - бред маразматика. Абсолютная туфта, потому что "ядерный щит" СССР никак не защитил страну от развала по внутренним причинам. А бомбить ракетами "страну советов" никто не собирался.

Причина этого бреда одна: напугать других советских дедушек (с антиамериканскими инстинктами), заставив верить в реальность ядерного удара со стороны НАТО.

Изобразить, что Запад спит и видит, как бы совершить коллективный суицид.

По настоящему обеспечить безопасность можно только двумя путями: это интегрироваться в мировую цивилизацию и разделять ее ценности (для того и существует НАТО). А во-вторых, обеспечить эффективную экономику и (снова) интегрироваться в глобальный мир, чтобы нищета не развалила вашу страну изнутри. И будет вам идеальная безопасность.

А ядерные железки безопасности вам не дадут. Наоборот: чем больше Путин кидает денег в эту топку (цирконы, сарматы и прочий хлам), - тем быстрее нищает население, превращаясь во внутреннего врага воинственной власти. (Неужели "совок" ничему не учит?)

Наконец, самый главный вопрос: КТО в этом виноват-то, что подлетное время ракеты НАТО составит 5 минут, а не 20? Кто сделал все возможное, чтобы объявить Украину врагом, поубивать тысячи людей, хапнуть кусок территории и толкнуть "братскую страну" под защиту НАТО от путинской агрессии?

Кто своими руками слепил из Украины военного врага? И теперь он ноет, размазывает сопли, жалуясь, что Украина хочет в НАТО и готова защищать себя ракетами от страны-агрессора?

Дедуля явно нездоров, с головой какой-то непорядок. Он не может сложить 2 и 2. Если хапнул Крым, - то получи Украину в НАТО и подлетное время в 5 минут… Кому говорить спасибо? Самому себе.

Если дедушка не может прогнозировать такие простые вещи, то что он делает в Кремле? Не пора ли в инвалидную коляску - и к воротам Спасской башни? (там как раз уклон хороший).

Ну а новое руководство (я надеюсь) постарается вернуть несчастную страну в цивилизованное пространство, чтобы обеспечить России реальную безопасность (с мощной экономикой и добрососедством) - вместо того, чтобы "сопли жевать" на тему "подлетного времени"...

Александр Хоц, «Фейсбук»

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