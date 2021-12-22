Новый закон о дорожном движении: что изменилось для белорусских водителей 4 22.12.2021, 11:43

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Закон вступил в действие сегодня.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали окончательные изменения в Закон «О дорожном движении» от 2008 года. Закон вступил в действие уже сегодня.

Документ представлен в виде правок: тут статью дополнить, здесь изложить в новой редакции и так далее. МВД напоминает, что конкретно изменится для водителей (теперешних и будущих).

В частности, предусмотрена возможность обучения и сдачи экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии.

Предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Сохраняется право граждан Российской Федерации на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь.

Пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Право управления данными средствами будет предоставляться с 17 лет. Прохождение подготовки для сдачи квалификационных экзаменов не потребуется.

Определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.

Отменяется необходимость согласовывать с ГАИ маршрутов, по которым проходит обучение управлению автомобилем. При этом МВД будет определять перечень участков дорог, на которых обучение запрещено вообще.

Государственный технический осмотр будет вестись на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Совмином. Вводится автоматизированный учет результатов техосмотра и допуска к участию в дорожном движении.

Кроме того, Законом определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.

Изменения в Закон вступят не все сразу, а постепенно. Какие-то положения — после его официального опубликования (то есть, с 22 декабря 2021 года), другие — с 1 января 2022 года, остальные — через 9 месяцев после опубликования (с 22 сентября 2022).

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