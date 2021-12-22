Мэром Берлина впервые стала женщина 1 22.12.2021, 11:50

Франциска Гиффай

Она представляет партию социал-демократов.

Бывший министр по делам семьи Франциска Гиффай стала новым бургомистром немецкой столицы и одновременно возглавила правительство этой федеральной земли.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Во вторник 21 декабря ее кандидатуру поддержали 84 из 139 депутатов земельного парламента, 52 голосовали против, двое воздержались.

После своего избрания и приведения к присяге Гиффай, первая женщина в должности, приступила к исполнению обязанностей и уже назначила десять сенаторов – членов правительства федеральной земли Берлин.

Теперь в состав правительства Берлина, кроме четырех мужчин, вошли семь женщин - больше, чем когда-либо прежде.

С 2016 года в Берлине правит коалиция в составе социал-демократов, к которым принадлежит Франциска Гиффай, Зеленых и Левой партии. Предшественник Гиффай в должности бургомистра, ее однопартиец Михаэль Мюллер, теперь избран депутатом Бундестага.

Гиффай – уже третья подряд представительница социал-демократов во главе правительства Берлина.

Гиффай, которую прежде считали претендентом на то, чтобы возглавить СДПГ на национальном уровне, ушла с поста министра в мае после скандала, связанного с плагиатом в ее докторской диссертации.

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