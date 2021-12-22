Ученые нашли в частицах астероида самое древнее вещество в Солнечной системе 22.12.2021, 11:57

Эти крохотные частицы могут дать нам представление о происхождении нашей планетной системы.

Крошечные частицы камня, собранные с астероида Рюгу, являются одними из самых древних частиц материала, когда-либо исследованных на Земле, пишет «Новое время».

Эти крохотные частицы могут дать нам представление о происхождении Солнечной системы, уверены физики из Японии и Франции.

Астероид 162173 Рюгу имеет диаметр около 900 метров и вращается вокруг Солнца между Землей и Марсом, иногда пересекая земную орбиту. Рюгу, вероятно, содержит материал из гигантского облака пыли и газа, которое породило Солнце и его планеты миллиарды лет назад, считают ученые.

В 2019 году японский космический корабль Hayabusa2 собрал образцы с поверхности Рюгу, и 6 декабря 2020 года эти образцы были успешно доставлены на Землю в герметичном контейнере, спрятанном внутри возвращаемой капсулы. Теперь, в двух новых статьях, опубликованных 20 декабря в журнале Nature Astronomy, ученые представляют результаты первоначального анализа этих кусочков космического камня.

«Мы только начинаем наши исследования, но наши результаты показывают, что эти образцы являются одними из первичных материалов, доступных в наших лабораториях», — сказал Седрик Пилорже, доцент Института космической астрофизики Университета Париж-Сакле. Франция и первый автор одного из исследований. Точный возраст материала остается неизвестным.

Образцы астероидов содержат около 5,4 грамма материала. Самые большие частицы породы имеют диаметр около 0,31 дюйма (8 мм); самые маленькие имеют диаметр менее 0,04 дюйма (1 мм), поэтому они напоминают мелкую пыль. Невооруженным глазом образцы выглядят как невероятно темные кусочки черного перца, сказал Тору Яда, младший научный сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований и первый автор второго исследования.

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