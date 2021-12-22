Украинские пограничники активно роют окопы на границе с Россией: видеофакт 3 22.12.2021, 12:11

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Работы продолжаются даже в сильные морозы.

На фоне нарастающей угрозы полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, украинские пограничники продолжают укреплять госграницу. В частности военные выкопали глубокий ров с высоким насыпным валом, чтобы создать хоть какое-то препятствие вражеской пехоте и военной технике в случае нападения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Работы по укреплению приграничных территорий местах их соприкосновения с РФ и Беларусью продолжаются даже несмотря на трудности, связанные с зимой.

"Учитывая сегодняшние вызовы по безопасности, на государственной границе продолжаются меры по ее укреплению. Несмотря на то что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – информирует Госпогранслужба Украины.

По словам пограничников, сейчас они укрепляют участок Сумского пограничного отряда. Там выкапывают противотранспортные рвы. Комплексная механизированная инженерная группа работает почти непрерывно. С помощью спецтехники они дополняют уже существующий ров насыпным валом.

Тем временем Россия продолжает стягивать войска на границу с Украиной.

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