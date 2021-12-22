В Литве решили гораздо серьезнее ловить контрабандные сигареты из Беларуси 2 22.12.2021, 12:04

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Депутаты Сейма предложили ряд мер.

Жители Литвы тратят около 100 млн евро на контрабандные сигареты из Беларуси. В Литве намерены усилить борьбу с этим, в том числе на уровне Европейского союза.

Как отметил руководитель группы по управлению угрозами и предотвращению кризисов при правительстве Литвы Вильмантас Виткаускас, США уже ввели санкции против белорусской табачной компании «Неман». Но, по его словам, «нужны более концептуальные решения», передает DELFI.

Как отметил гендиректор таможенного департамента Дарюс Живонас, несмотря на значительный рост числа задержаний контрабандных сигарет из Беларуси, число их потребителей в Литве не снижается и из года в год остается постоянным – около 20%.

«Мы не сокращаем это число», — сказал Жвиронас.

«Геополитическая вещь»

Из всей контрабанды сигарет в Литве 84% приходится именно на Беларусь.

«Это тоже геополитическая вещь, своего рода финансирование режима. Ввоз этих продуктов на территорию Литвы является преимуществом для сохранения режима», — считает депутат Лауринас Кащюнас.

Для борьбы с контрабандой планируется с помощью Еврокомиссии оснастить к концу 2022 года рентгеновскими аппаратами железнодорожные Кена и Стасилос. Поскольку именно там сложнее всего найти спрятанные сигареты.

«Классический метод сокрытия — насыпные грузы: удобрения, щебень, древесина», — отметил Жвиронас.

В свою очередь депутат Саулюс Сквернялис заметил, что вопрос санкций в отношении «Немана» намного проще, чем Беларуськалия.

«Этот товар в основном путешествует как контрабанда, и большая его часть идет в Западную Европу, а не в Литву или страны Балтии. Опять же, стоит подумать и поискать такое решение в Европейской комиссии. Думаю, поддержка была бы», — сказал он.

Займутся спецслужбы?

Андрюс Мазуронис также призвал заняться этим вопросом.

«Фактически, будет попытка отнестись к проблеме гораздо серьезнее, чем это было до сих пор», — сказал он.

А вот Раймундас Лопата недоумевал, почему этот вопрос так долго не решался. По его словам, с 2007 года ситуация не улучшается, а «дальше становится только хуже, учитывая, что режим построил еще несколько новых заводов».

«Большая часть проходит через нас», — заявил депутат, предположив, что в контрабанде замешана не только белорусская сторона.

По его мнению, «теперь все зависит от так называемых спецслужб».

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