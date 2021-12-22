Литва нашла способ прекратить перевозку продукции «Беларуськалия» 7 22.12.2021, 12:32

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Это открывает путь к одностороннему разрыву контракта.

Правительственная комиссия в Литве во вторник, 21 декабря, объявила, что договор литовской государственной железнодорожной компании LTG о транспортировке карбоната калия из Беларуси противоречит национальным интересам страны, открыв тем самым путь к разрыву соответствующего контракта, сообщает dw.com.

Белорусская госкомпания "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений - с августа находится под санкциями США из-за конфликта вокруг спорного переизбрания Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Запрет на продажу карбоната калия вступил в силу 8 декабря, но его транспортировка через территорию Литвы продолжается. Это вызвало бурю негодования в Литве - стране ЕС, которая особенно резко критикует нарушения прав человека в Беларуси.

В LTG, однако, заявили, что американские санкции не распространяются на договор о транспортировке с "Беларуськалием", и потому если литовская железнодорожная компания расторгнет этот контракт без юридических оснований, то на нее могут подать в международный арбитраж и оштрафовать, что приведет к ее банкротству.

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