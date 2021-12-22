Шабаш кремлевских милитаристов 5 Телеграм-канал «Сито Сократа»

22.12.2021, 12:46

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фото: bloomberg

Путина понесло.

В самый короткий день уходящего года нечисть идет в разгул, и в канун Рождества хочет принести всему миру как можно больше сумрака, пакостей и зла. Яркий пример бесчинства подобных темных сил в пик зимнего Солнцестояния - это шабаш российского трехголового змия, замаскированный под ежегодное расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Есть что-то языческое и совсем не православное в данном сборище, будто после обрядов в тайге Путина индоктренировали в какой-то тувинский оккультизм, что обострило его внутренних бесов. В общем вместе с министром Шойгу и начгенштаба Герасимовым они знатно напустили волн негатива в информационном поле.

Что-то идет не по плану у путинистов в их попытках подмять под себя планетарную гегемонию. От отчетливо ощущается по "царевой" риторике. Начал он за здравие, вспомнив о масштабной, более чем 70% модернизации вооруженных сил, в т.ч. на 89% стратегических ядерных сил! Упомянул про постановку на боевое дежурство гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Потом рассказал о успехах оккупации Крыма, помощи сирийскому террористическому режиму Асада, и конечно похвастался стратегическими учениями "Запад-2021" для аншлюса Беларуси, и террора против Польши, стран Балтии, Украины. Про демисезонные боевые активности на украинских границах как-то умолчал. Обычная такая себе гонка вооружений и ползучая военно-территориалтная экспансия Кремля. Не обращайте, мол внимания, живите с этим. Но вот потом Путин ушел в заупокойные камлания.

Оказывается Запад обратил внимания на формируемый Кремлем "прочный задел" и стал адекватно реагировать на российский вызов. И тут Путина понесло. Он рассказал о план размещения ПРО на территории стран НАТО, а также в государствах, которые идут евроатлантическим курсом. По его мнению оборона перед лицом российской агрессии это преступление! Более того, Путин максимально ужесточает ультимативную риторику, категорично требуя для себя письменные "гарантии" от США и НАТО и дальше чинить беспредел. Под видом тезисов о неделимости евробезопасности Путин требует признать аннексию Крыма, скостить ему тестирование "новых методов войны на Донбассе", безболезненно кошмарить сопредельные страны...

Шойгу добавил страху, и долго перечислял масштабность и современность ударного кулака РФ. Эскадрильи ударных дронов, крылатые планирующие блоки ракет, базы в Арктике, скрытные развертывания кораблей в Тихом океане. Действительно зловещая бесноватость, и все это работа на дальних подступах, что не вяжется с воплем "отступать ведь некуда..." Изюминкой от тувинца стала информация о 120 иностранных инструкторах, которые помогают тренировать вооруженные силы Украины. Чтобы усилить эффект Шойгу зашел с козыря, добавив: под Авдеевку и Красный Лиман неустановленный химический компонент для провокаций! Это обшарпанный темник обнажает возможные намерения российской военщины изобрести повод для массированого вторжения. Тем более сценарии близкого российского нападения, не без подачи ГРУ, уже битый месяц крутят некоторые европейские желтые таблоиды.

На фоне шабаша милитаристов Госдума ушла на трехнедельные каникулы, как пишут, чтобы красиво отмечать новогодние праздники на своих виллах на территории стран вражеского лагеря НАТО. Как-то это подозрительно контрастирует с алармистской риторикой беснующихся силовиков, но не стоит расслабляться.

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