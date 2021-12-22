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Таракан хочет строить вторую АЭС в Беларуси

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  • 22.12.2021, 12:53
  • 16,506
Таракан хочет строить вторую АЭС в Беларуси
архивное фото

Министрам поручено «проработать вопрос».

В Беларуси прорабатывают возможность строительства второй АЭС, заявил премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале. По его словам, новая станция может появиться в каком-то другом регионе стране. Напромним, нынешняя находится в Гродненской области.

Премьер-министр сообщил, что Лукашенко поручил проработать вопрос о строительстве второй АЭС уже в другом регионе Беларуси. «Вопрос не очень простой, надо провести большой объем научных исследований, не только экономических расчетов — исходя из комплексной программы развития страны», — уточнил премьер.

По его словам, сейчас эта работа ведется в плановом порядке под руководством Национальной академии наук с участием российских специалистов. «Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года», — сказал премьер.

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