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В «Белавиа» объяснили, что случилось вчера с самолетом, направлявшимся в Ташкент

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  • 22.12.2021, 13:00
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В «Белавиа» объяснили, что случилось вчера с самолетом, направлявшимся в Ташкент

Неполадки были обнаружены на этапе начального набора высоты.

Вчера все немного переживали за белорусский самолет, который отправился из Минска в Ташкент, но, долетев до Быхова, развернулся и стал наматывать круги, сжигая топливо. В итоге этот борт «Белавиа» благополучно сел в Минском аэропорту. Сегодня авиакомпания дала onliner.by свой комментарий — что это было.

Итак, 21 декабря в 20:14 из Минска в Ташкент стартовал рейс B2755 (в раскраске World of Tanks). Не долетев до белорусского Славгорода, развернулся и принялся летать кругами. В аэропорту сказали, что самолет возвращается по технической причине. В 23:30 он нормально приземлился.

Сегодня «Белавиа» сообщила следующее: «На этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возврате в базовый аэропорт Минск. После выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23:30, где была проведена замена воздушного судна. Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1:20, полет прошел в штатном режиме. Приносим извинения пассажирам за задержку рейса».

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