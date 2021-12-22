Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе 2 22.12.2021, 13:14

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До этого YouTube заблокировал канал немецкой редакции российских пропагандистов.

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора, сообщает «Новая газета».

«Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — говорится в сообщении канала.

Немецкий медиарегулятор 18 декабря начал расследование в отношении телеканала RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории ФРГ. Директор медиа-агентства Берлин-Бранденбург Ева Флеккен заявила, что медиа не подавало заявку на получение лицензии.

До этого YouTube заблокировал канал немецкой редакции RT через пять часов после запуска за обход ранее наложенных ограничений на канал RT DE. «Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», — объяснили в YouTube.

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