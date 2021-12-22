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Российские военные попали под лавину в Южной Осетии: видео

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  • 22.12.2021, 13:28
  • 6,468
Российские военные попали под лавину в Южной Осетии: видео
Фото: Сергей Узаков / ТАСС

Двое погибли, еще один пропал без вести.

В оккупированной РФ Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии) группа российских военных попала под лавину.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «президента» псевдореспублики Анатолия Бабилова.

Лавина накрыла караульное помещение, где находились пятеро российских военных, охранявших Рокский тоннель.

По имеющимся данным, в результате происшествия двое россиян погибли, а еще один пропал без вести. Кроме того, двое военнослужащих РФ были госпитализированы с обморожением конечностей.

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