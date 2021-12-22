Российские военные попали под лавину в Южной Осетии: видео

Российские военные попали под лавину в Южной Осетии: видео6
- 22.12.2021, 13:28
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Двое погибли, еще один пропал без вести.
В оккупированной РФ Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии) группа российских военных попала под лавину.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «президента» псевдореспублики Анатолия Бабилова.
Лавина накрыла караульное помещение, где находились пятеро российских военных, охранявших Рокский тоннель.
По имеющимся данным, в результате происшествия двое россиян погибли, а еще один пропал без вести. Кроме того, двое военнослужащих РФ были госпитализированы с обморожением конечностей.
Южная Осетия. Двое российских военнослужащих скончались от травм, полученных при сходе лавины у Роккского туннеля. Еще двое находятся в больнице, одного ищут. pic.twitter.com/78LSnJgMcN— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) December 21, 2021