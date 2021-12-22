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Сколько белорусы тратят на базовую продуктовую корзину

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  • 22.12.2021, 13:35
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Сколько белорусы тратят на базовую продуктовую корзину

В городской местности расходы на покупку продуктов составили 449,4 рублей.

В Беларуси оценили состав среднего набора продуктов питания. Посмотрим, сколько белорусы тратили на хлеб, молоко, мясо и прочие товары из базовой корзины, пишет сайт banki24.by.

Расходы на продукты питания являются частью потребительских расходов домашних хозяйств. Домашнее хозяйство – это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и полностью или частично объединяют свои средства.

Потребительские расходы на домашнее хозяйство в 3 квартале составили 1182 BYN в месяц. При этом доля продуктов питания в этих тратах достигла 36,5%, а табака и алкоголя – еще 2,4%. В пересчете на деньги на продукты у домашнего хозяйства уходило 431,6 BYN в месяц.

В городах и поселках городского типа на продукты питания у белорусов уходила меньшая часть потребительской корзинки, чем в сельской местности – 35,8% против 39,7% (согласно Белстату). Такое соотношение как правило указывает на разный уровень жизни на селе и в городе.

По всей стране домашние хозяйства выделяли на продукты питания разные доли потребительских расходов. По итогам 3 квартала 2021-го у 2,9% домашних хозяйств удельный вес расходов на покупку продуктов питания составил более 70%, у 9,5% домохозяйств – от 60% до 70%, у 18% домохозяйств – 50-60%, у 23,4% домохозяйств – 40-50%, у 23,2% домохозяйств – 30-40%, у 23% домохозяйств – менее 30%.

Статорганы делят расходы на продукты питания на несколько больших групп. Это траты на хлеб и хлебопродукты, на молоко и молочные продукты, на мясо и мясные продукты, а также расходы на все остальное.

По итогам 3 квартала расходы на хлеб и хлебопродукты у среднего домашнего хозяйства Беларуси составили 63,4 BYN в месяц, на молоко и молочные продукты – 95 BYN, на мясо и мясные продукты – 118,9 BYN, на другие продукты питания – 154,3 BYN.

Среди «других» расходов можно выделить траты на такие пищевые продукты: рыба и рыбопродукты – 19,2 BYN в месяц, яйца – 7,5 BYN, картофель – 6 BYN, овощи и бахчевые – 17,6 BYN, фрукты и ягоды – 28,6 BYN, сахар и кондитерские изделия – 23,1 BYN, чай, кофе, какао – 20,7 BYN, безалкогольные напитки – 8,2 BYN.

В городской местности расходы на покупку продуктов составили 449,4 BYN в месяц, в сельской местности – 373,9 BYN. На селе большая часть потребляемых продуктов выращивается на личных подсобных хозяйствах, в городах эта доля существенно ниже.

В 3 квартале минчане тратили на продукты больше, чем жители областей. Расходы минского домохозяйства на продукты питания составили 517,7 BYN в месяц против 403,1 BYN в Брестской области, 406,1 BYN – в Витебской, 392,7 BYN – в Гомельской, 418,9 BYN – в Гродненской, 426,7 BYN – в Минской и 400,3 BYN – в Могилевской.

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