В аэропорту Франкфурта-на-Майне забастовали сотрудники техслужбы 1 22.12.2021, 13:49

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Администрация предупредила о перебоях в расписании и отмене полетов.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне - крупнейшем в Германии - утром в среду, 22 декабря, началась предупредительная забастовка, которая приведет к сбоям в расписании и отмене полетов. Бастуют сотрудники компании техобслуживания Wisag, на долю которой приходится 15 процентов объема техобслуживания франкфуртского аэропорта, сообщает dw.com.

Профсоюз Ver.di, призвавший к стачке около 600 сотрудников Wisag, сообщил о высокой активности забастовщиков. Первая предупредительная забастовка работников Wisag в конце октября привела к отмене нескольких десятков авиарейсов. Из-за нынешней ситуации с коронавирусом массовый протестный митинг не запланирован.

Новая предупредительная забастовка проводится на фоне продолжающегося тарифного конфликта. Профсоюз требует сокращения рабочей недели до 37,5 часов при сохранении зарплаты и повышения зарплаты с будущего года не менее чем на 90 евро в месяц. Wisag отвергает эти требования и со своей стороны предлагает повышение зарплаты в ближайшие три года в общей сложности на 18 процентов.

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