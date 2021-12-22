Депутат сейма Польши предложил поздравить белорусских политзаключенных с Рождеством 1 22.12.2021, 13:46

Ян Дзедзичак

И оставить для них место за праздничным столом.

Уполномоченный правительства Польши по делам диаспоры и поляков зарубежья Ян Дзедзичак инициировал акцию в поддержку политзаключенных активистов Союза поляков Беларуси, журналиста Анджея Почобута и главы СПБ Анжелики Борис, которые уже 9 месяцев находятся в неволе.

Ян Дзедзичак предложил соотечественникам в разных странах выразить свою солидарность и поддержку, присоединившись к интернет-акции «Рождественская тарелка для Анжелики и Анджея»:

— Есть красивая польская традиция оставлять за столом в сочельник специальное место -- пустую тарелку для отсутствующих, кого мы ждем. Давайте сфотографируем пустую тарелку за нашими столами в канун Рождества в знак солидарности с Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом и политическими заключенными в Беларуси. Я приглашаю вас присылать фотографии с хэштегом # WigiliaAndżelikiiAndrzej и короткими пожеланиями — убежден, что эта «полифония» мыслей, жеоаний и молитв станет для них неоценимой поддержкой, — написал политик в своем Facebook.

По его словам, по окончании акции все собранные поздравления будут распечатаны и переданы адресатам.

Присоединиться к акции «Рождественская тарелка для Анжелики и Анджея» можно с 22 до 26 декабря.

Напомним, активистов непризнанного властями Союза поляков задержали в марте этого года в рамках так называемого «дела поляков». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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