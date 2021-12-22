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Новогоднее настроение: 10 лучших фильмов про Рождество

  • 22.12.2021, 13:57
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Новогоднее настроение: 10 лучших фильмов про Рождество

Что посмотреть, чтобы настроиться на хорошее в конце 2021 года.

Журнал Еsquire опубликовал подборуку из 10 лучших фильмов про Рождество,

«Полярный экспресс»

Если вы не верите в Деда Мороза и вас не впечатляет 3D-мультипликация, гиперреалистичная графика «Полярного экспресса» заставит вас стать адептом и того, и другого. Правда, не гарантируем, что вам понравится жутковатый персонаж Тома Хэнкса. Сам же мультфильм рассказывает о мальчике, который в канун Рождества отправился прямо на Северный полюс.

«Кошмар перед Рождеством»

Когда-то «Кошмар перед Рождеством» был одним из эксцентричных фильмов Тима Бертона… Теперь же он стал новогодней классикой. Во‑первых, путешествие Джека Скеллингтона из города Хэллоуина в город Рождества — это великолепная трогательная история, а во-вторых, этот мультфильм идеально подходит для создания праздничного настроения именно в конце осени: жуткий, мрачный сезон остается позади, а впереди — красивый праздник и каникулы!

«Эльф»

Благодаря фильму «Гринч — похититель Рождества» Джим Керри доказал одну вещь: мастодонты комедии и рождественская тематика отлично сочетаются друг с другом. Уилл Феррелл в роли рождественского эльфа это доказал — выходки Бадди не теряют наивного очарования и не надоедают, даже если посмотрел этот фильм тысячу раз. Идеальный вариант для совместного досуга детей и взрослых — разве можно не засмеяться, глядя на то, как взрослый мужик в костюме эльфа садится на шпагат на эскалаторе?

«Один дома»

Фильмы Джона Хьюза гарантирую хорошее настроение на Новый год всем и каждому. Маколей Калкин играет Кевина Маккалистера, маленького мальчика из очень большой семьи. Он загадывает желание, чтобы его семья исчезла — так и происходит. На Рождество Кевин остается один дома. Правда, его дом хотят обнести воры, поэтому мальчику приходится стать его единственным защитником.

«Рождественские каникулы»

Еще одна рождественская комедия Джона Хьюза. В главных ролях — Чеви Чейз и Беверли Д'Анджело, играющие супругов Грисуолд. На Рождество с героями случается непрерывная череда неудач, которые со стороны выглядят очень забавно.

A Christmas on Miracle Lake

Существует категория рождественских фильмов, которые начинаются максимально грустно. Но этот фильм вышел на новый уровень! Главный герой под Рождество приходит к пруду, на котором в детстве играл с другом, ныне покойным, но в этот раз пруд волшебным образом превращается в хоккейное поле. Очень мило и очень печально.

«Эта прекрасная жизнь»

«Эта прекрасная жизнь» — классика американских праздничных фильмов. Главный герой Джордж Бейли проходит череду испытаний, которые в конечном счете доказывают одну вещь: хорошие люди и события окружают нас даже в самые трудные времена.

«Необыкновенная история на Рождество»

Этот фильм рассказывает о жизни и творчестве Чарльза Диккенса. С момента публикации Оливера Твиста, принесшего оглушительный успех автору, прошло два года, а новые работы пока не предвидятся. Диккенс берется за «Рождественские истории», параллельно встречая прототипов своих персонажей. Очень трогательно, волшебно и самую чуточку психоделично.

«Чудо на 34-й улице»

Классика 1947 года, в которой главные роли исполнили Морин О’Хара и юная Натали Вуд. Они играют мать и дочь, приютивших в своем доме человека по имени Крис, который утверждает, что он и есть Санта-Клаус. Сьюзен (Натали Вуд) не верит в Санту, но по ходу фильма таинственный гость развевает ее скепсис.

«Джек Фрост» (1979)

Время идет, мода меняется, но покадровая анимация остается с нами, и это прекрасно. Сурок по имени Пит рассказывает историю о духе зимы, Джеке Фросте, который влюбляется в девушку по имени Элиза. С разрешения Деда Мороза Джек превращается в человека, чтобы быть вместе с Элизой. К сожалению, девушка попадает в беду, и чтобы спасти ее, Джеку приходится пожертвовать своей сущностью. Так и получается, что в детских мультиках романтики больше, чем в романтических комедиях.

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