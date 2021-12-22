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У арестованного российского ректора нашли золотой унитаз, копию шапки Мономаха и нож со свастикой

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  • 22.12.2021, 14:02
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У арестованного российского ректора нашли золотой унитаз, копию шапки Мономаха и нож со свастикой

Примечательно, что он называл Алексея Навального мошенником.

В России у ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца при обыске по делу о коррупции нашли унитаз и биде, покрытые позолотой, пневматическое оружие, в частности, нож с фашистской свастикой, документы на земельные участки, а также копию шапки Мономаха. Примечательно, что это тот самый ректор, который приходил на встречу с Алексеем Навальным и назвал его мошенником, пишет The Insider.

«Я считаю недостойным ректору, профессору наук, заслуженному работнику физической культуры отвечать на вопросы проходимца», - пояснил Грец.

Однако спустя время, самого Греца задержали за растрату, обнаружив на территории управляемого им университета действующую майнинговую ферму по добыче криптовалюты. По предварительным данным, ущерб образовательному учреждению, к электросетям которого подключили майнинговую ферму, превысил 5 млн российских рублей.

Грец обвиняется в крупном хищении денежных средств. По версии следствия, с июня 2020 года он вместе с сообщником присвоил и растратил свыше 1,5 млн российских рублей. Как утверждают в СК, именно по указанию Греца сотрудникам вуза необоснованно выплатили премии в общей сумме 150 тысяч российских рублей за монтаж систем водоподготовки, расположенной в загородном доме арестованного.

Cуд заключил Греца под стражу в декабре 2021 года.

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