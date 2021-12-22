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Время «чудес»: как белорусов перед Новым годом обманывают дешевой икрой

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  • 22.12.2021, 14:21
  • 14,812
Время «чудес»: как белорусов перед Новым годом обманывают дешевой икрой

«Ни вкуса, вообще ничего, полная подделка».

Наступает время чудес и чудесных заработков. Имитация икры, которая в магазинах вполне официально и со всеми торговыми надбавками стоит 2,5 рубля, под видом натуральной разлетается через сайты с объявлениями, в переходах или просто с машин по 5, 10, 20 рублей! Начинаем собирать новогоднюю коллекцию, пишет onliner.by.

«У нас в Бресте прям с машин продают! В Минске возле рынков тоже с легкостью таких продавцов найдете и сможете проверить, настоящая ли она», — написал Ray.

Конечно, проверили. Вот результаты: раз и два. Кстати, та же гостовская икра сейчас продается в интернете уже по 20 рублей.

Sergey тоже купил пару баночек. Написано, что «Жемчужина Камчатки».

«Взял пару икринок, положил в кружку и залил горячей водой. Икринки белыми не стали, поэтому открыто могу заявить, что это подделка».

Кстати, еще три года назад «Роспотребназдор» сообщил, что такое предприятие не зарегистрировано в России: «Следует полагать, что икра лососевая зернистая баночная с указанием на маркировке производителей ООО „Жемчужина Камчатки“ и ООО „САХАЛ“ является фальсифицированной и производится „предприятиями-призраками“».

Artsiom купил по объявлению у «девушки из Жлобина» баночку икры. Хорошо, что не стал дожидаться новогоднего стола, иначе расстроился бы больше.

«Оказалась полная шляпа: ни вкуса, вообще ничего, полная подделка, хотя клялись, что хорошая», — говорит наш читатель.

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