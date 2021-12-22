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Мнение: Беларусь ждут увлекательные эксперименты с ценами

  • 22.12.2021, 14:36
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Мнение: Беларусь ждут увлекательные эксперименты с ценами

«Экономическое чудо» потихоньку начинает чудить в неправильную сторону.

Вчера в правительстве поменялся министр, отвечающий за торговлю и цены, — пишет телеграм-канал «Письма к дочери». — Знаю, мы с тобой обычно говорим, что от перемены мест сумма не меняется. Но мне кажется в этом конкретном случае перестановки и правда означают некоторое изменение вектора государственной экономической политики. Или колебания вектора, что в текущих условиях практически то же самое.

Потому что предыдущий министр торговли, вопреки вышестоящим импульсам, был все-таки последним условным технократом в белорусском правительстве. Слегка замаскированным, но порочные рыночные наклонности под макияжем не спрячешь.

А новому министру сразу при назначении объяснили, что никаких рыночных отношений на свете не бывает. И первым делом ему надо изобрести уникальный белорусский путь, а не пользоваться готовыми буржуазными разработками.

А поскольку настоящее научное открытие требует эмпирического подтверждения, то, надо понимать, нас в ближайшее время ждут увлекательные эксперименты в области ценового регулирования. Хотя я тебе и без экспериментов сразу могу сказать, чем это закончится. Потому что, рыночные отношения – для богатых. А для остальных – дефицит и талоны.

Но без экспериментов все равно, похоже, не обойтись. Надо же что-то делать, хотя и непонятно с кем. Потому что экономическое чудо потихоньку начинает чудить в неправильную сторону. И даже оптимистический прогноз на краткосрочную перспективу выглядит не особенно утешительно.

Вот в оптимистичном варианте МВФ в следующем году ожидает роста белорусской экономики на полпроцента. Но это только если эпидемия будет расти штатно, а эффекты от санкций удержатся на примерно текущем уровне.

И если эпидемия – божественный промысел, то относительно санкционных эффектов прогнозы выглядят по большей части неблагоприятно. После того как Латвия запретила транзит белорусских подсанкционных товаров, специальная комиссия в Литве вчера решила, что продолжение транзита этих товаров угрожает интересам литовской национальной безопасности. То есть, литовское правительство получило юридическое оправдание, чтобы закрыть белорусский транзит вообще.

А это, как справедливо заметил белорусский МИД, не что иное как «целенаправленная попытка блокады». Потому что о преимуществах альтернативных российских портов хорошо было рассказывать, пока можно было пользоваться портом в Литве. А сейчас, когда литовский маршрут угрожает закрыться по-настоящему, про альтернативные маршруты белорусские власти что-то и не вспоминают.

Так что задача как-нибудь повлиять на санкционную политику западных партнеров, становится, похоже ключевой целью экономической политики белорусских властей. Пока, правда, белорусские власти пытались влиять исключительно негативными стимулами и лучше от этого не стало. А, наоборот, стало только хуже. И можно было бы, кажется, уже попробовать позитивные стимулы. Но тогда все заметят отсутствие стального блеска в интимной зоне.

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