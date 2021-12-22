57-летний министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов после крушения вертолета над морем 8 22.12.2021, 14:40

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Министр намерен вернуться на работу в течение суток.

На Мадагаскаре 57-летний министр полиции Серж Гелле проплыл 12 часов до суши после того, как вертолет, в котором он находился, потерпел крушение над морем. Об этом сообщает «Би-би-си».

Вертолет разбился вечером 21 декабря во время спасательной операции, организованной из-за крушения лодки у побережья Мадагаскара. Гелле и сотрудника службы безопасности, находящегося с ним в вертолете, обнаружили живимы местные жители приморского города Маамбо, отмечает Euronews.

В твиттере опубликовали видеозапись, на которой видно, как Гелле лежит на шезлонге и рассказывает об инциденте.

По словам Гелле, он плыл до Маамбо с 7:30 вечера до 7:30 утра следующего дня. «Мне не время умирать», — заявил Гелле. Он также рассказал, что у него нет травм, однако он ощущает холод в теле. Министр добавил, что намерен вернуться на работу в течение 24 часов.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина сообщил в твиттере, что пилот и один из пассажиров вертолета остаются пропавшими без вести.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le naufrage d’un navire au large d’Antsiraka et son terrible bilan. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches endeuillés.



Je prie solennellement pour le repos de leurs âmes. pic.twitter.com/nZzJsaYMtL — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

В результате крушения лодки на Мадагаскаре погибли 64 человек, еще не менее 20 человек числятся пропавшими без вести. 45 человек удалось спасти, пишет Reuters. Как отмечает агентство, потерпевшее крушение судно было грузовым и не предназначалось для перевозки пассажиров.

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