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57-летний министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов после крушения вертолета над морем

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  • 22.12.2021, 14:40
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57-летний министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов после крушения вертолета над морем

Министр намерен вернуться на работу в течение суток.

На Мадагаскаре 57-летний министр полиции Серж Гелле проплыл 12 часов до суши после того, как вертолет, в котором он находился, потерпел крушение над морем. Об этом сообщает «Би-би-си».

Вертолет разбился вечером 21 декабря во время спасательной операции, организованной из-за крушения лодки у побережья Мадагаскара. Гелле и сотрудника службы безопасности, находящегося с ним в вертолете, обнаружили живимы местные жители приморского города Маамбо, отмечает Euronews.

В твиттере опубликовали видеозапись, на которой видно, как Гелле лежит на шезлонге и рассказывает об инциденте.

По словам Гелле, он плыл до Маамбо с 7:30 вечера до 7:30 утра следующего дня. «Мне не время умирать», — заявил Гелле. Он также рассказал, что у него нет травм, однако он ощущает холод в теле. Министр добавил, что намерен вернуться на работу в течение 24 часов.

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина сообщил в твиттере, что пилот и один из пассажиров вертолета остаются пропавшими без вести.

В результате крушения лодки на Мадагаскаре погибли 64 человек, еще не менее 20 человек числятся пропавшими без вести. 45 человек удалось спасти, пишет Reuters. Как отмечает агентство, потерпевшее крушение судно было грузовым и не предназначалось для перевозки пассажиров.

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