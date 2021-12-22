Экономист: Рвануть может в любой момент 22.12.2021, 14:49

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Как растущие долги предприятий могут повлиять на экономику страны.

Суммарные долги крупных и средних отечественных предприятий превысили 160 миллиардов белорусских рублей. Это данные на 1 ноября и они, отмечает ресурс banki24.by, самые свежие из озвученных Министерством экономики.

При этом, согласно данным Национального статистического комитета, ВВП Беларуси за январь-ноябрь 2021 года составил 158,3 миллиарда белорусских рублей (а за весь год планировался на уровне 158,5 миллиардов). Долги флагманов — сумма кредитов и займов, а также кредиторской задолженности — уже превысили эти цифры. Чем это чревато для экономики страны?

— Возможны периодические всплески серьезных проблем, как это было на БМЗ, — пояснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский. — Если с госдолгом все предсказуемо — мы хотя бы точно знаем, когда и что нам надо выплачивать, и можем заранее просить у России какие-то кредиты рефинансирования — то здесь статистика по плохим, просроченным долгам часто скрывается или маскируется. А потом вылезают неприятные сюрпризы и половине правительства нужно бежать и в ручном режиме решать эту проблему.

Долги предприятий со всех точек зрения отличаются от долгов правительства. Предприятия получают от своей деятельности доход, он может увеличиться, и тогда их долги не будут проблемными. Но, с другой стороны, то, что делает их хуже — чаще всего эти долги внутренние, перед банковской системой страны, и просрочка или вообще дефолт по ним может быть чревато для всей финансовой системы.

Не все долги плохие, напоминает экономист, часть из них предприятия своевременно погашают. Но схема, примененная для спасения БМЗ и позже масштабированная на всю страну, — «очень тревожный звонок».

— Тогда пришлось задействовать сразу несколько довольно плохих механизмов, худший из которых — когда коммерческие банки заставляют записывать на свой актив «мусорные акции» предприятий. Номинально эти акции предприятий, которые не могут расплатиться с долгами, стоят много денег, и банки заставляют приобретать их как платеж по кредиту или вместо кредита.

Внешне выглядит все хорошо, но на самом деле в любой момент что-нибудь может «рвануть», и вместо ценных бумаг банки фактически будут иметь потерянные деньги.

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