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Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненные сроки для Гиркина и других террористов за «Боинг» МН17

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  • 22.12.2021, 14:56
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Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненные сроки для Гиркина и других террористов за «Боинг» МН17

Суд проходит в Гааге.

В Окружном суде Гааги, где рассматривается дело о крушении малайзийского «Боинга», выступили прокуроры. Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки заключения для обвиняемых по делу МН17, сообщает «Дождь».

Речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Подозреваемые на суд, конечно, не явились, а представителей имел только Пулатов. Это значит, что любой приговор будет "заочным" до тех пор, пока этих людей не смогут арестовать. Все они в международном розыске.

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли все пассажиры и экипаж — 289 человек. Международное расследование доказало, что сбил его российский комплекс "Бук", доставленный на территорию Украины, которую контролировали силы так называемой "ДНР". Тем временем Кремль отвергает причастность к авиакатастрофе.

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