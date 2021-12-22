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Ученые настаивают, что нашли дом, где вырос Иисус Христос

  • 22.12.2021, 15:06
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Ученые настаивают, что нашли дом, где вырос Иисус Христос

На этом месте в 19-м веке находилась византийская церковь.

В научных кругах снова вспыхнули баталии — действительно ли обнаруженное в Назарете здание является родным домом Иисуса Христа, пишет telegraf.plus.

Сооружение I века, высеченное в известняке, является, по мнению британского исследователя профессора Кена Дарка из Университета Рединга местом, где жили Иосиф и Мария с маленьким Иисусом.

Дом с высеченным в скале дверным проемом и частью естественной пещеры находится на участке Сестер из Назарета.

«Я занимался изучением истории города в качестве сотрудника византийского христианского центра паломничества». Дарка заинтересовала старая история, в которой рассказывалось о доме, где прошло детство Иисуса Христа. Впервые об этом написали монахини еще в конце 19 века. На этом месте в то время находилась византийская церковь, которую, вероятно, построили специально для того, что защитить дом Спасителя», — говорит Дарк, выпустивший в сентября книгу о своих изысканиях.

В здании ощущается искусная работа. Там большой внутренний двор, на крыше расположена красивая терраса, есть складские помещения. Иосиф же был настоящим мастером, умелым плотником и ремесленником. Он вполне мог построить такой дом. Лестницу высекли прямо в камне. Своды каменной пещеры служили потолком. Не во многих местах есть дверной проем, вырезанный из цельного камня, с такой же высеченной лестницей. Вместо ковра здесь прессованный мел. В интерьере также обнаружены следы керамики, — все это аргументы профессора Дарка.

После того, как Сын Божий был распят, подле этого дома была выстроена церковь. Во 2 веке над зданием построили еще одну, только гораздо большую. Профессор Дарк считает, что сделано это было неспроста. Христиане всегда считали это место очень значимым.

Информацию о древнем христианском храме Дарк почерпнул из отчета «De Locis Sanctis», написанного ирландским монахом Адомнаном в VII веке. Настоятель и государственный деятель придумал название «Церковь питания» из-за того, что сам Христос питался в священных помещениях.

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