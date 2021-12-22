В Польше резко выросла смертность от COVID-19 22.12.2021, 15:12

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Установлен второй самый высокий показатель по количеству умерших за время эпидемии.

xВ Польше за минувшие сутки умерли 775 больных коронавирусом, что является вторым самым высоким показателем страны за все время эпидемии и самым высоким показателем осенне-зимней волны.

Об этом сообщает RMF24.

Самый высокий максимум умерших от эпидемии зарегистрировали в апреле 2021 года – 803 в сутки.

Из 775 умерших для 247 непосредственной причиной смерти считают коронавирус, для остальных – осложнение других болезней из-за коронавируса.

В Минздраве детализировали, что 73% умерших не были привиты от коронавируса. Среди умерших, которые были полностью вакцинированы, 70% страдали одновременно от нескольких других хронических болезней. Более 80% всех умерших – старше 65 лет.

Волна заболеваемости в стране после пика в начале декабря продолжает спадать. За последние сутки сообщили о 18 тысячах новых заражений. На пике волны это было 27-29 тысяч.

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