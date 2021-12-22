закрыть
22 декабря 2021, среда, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как изменятся цены на квартиры в Минске в начале 2022 года?

2
  • 22.12.2021, 15:22
  • 3,394
Как изменятся цены на квартиры в Минске в начале 2022 года?

Мнение эксперта.

Как завершается этот год на столичном рынке недвижимости, чем «отличился» ноябрь и что будет со стоимостью жилья в начале 2022 года? Насколько реально ожидать существенного падения цен на квартиры в Минске? Свое мнение об этом независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская высказала в комментарии Myfin.by.

– В ноябре столичный рынок недвижимости, по данным Национального кадастрового агентства, был вполне себе живой и активный. Чуть менее 1300 сделок было в последний месяц осени с квартирами, без учета долей и комнат. Это чуть меньше, чем в октябре, – отметила Наталья Литовская.

Ажиотаж по инвестициям «в бетон» сходит на нет

Были в ноябре и «остаточные» инвестиционные сделки. Люди весной-летом вкладывали в недвижимость деньги, спасая свои сбережения. Это было реакцией на слух, что банки могут заморозить валютные депозиты. Нервная реакция завершается, люди осознали, что ничего угрожающего их накоплениям не происходит, и не факт, что произойдет в ближайшие полгода. Это подтверждается и ростом депозитов в банках.

В общем, спрос на перевод денег в бетон подошел к концу. Те, кто хотел, уже вложились. Некоторые еще размышляют, но таких покупателей немного и они всегда были и будут на рынке.

Праздники вносят свои коррективы

Декабрь, по предварительным данным Национального кадастрового агентства, менее активный на столичном рынке недвижимости. В принципе, если нет сезонных распродаж и скидок от застройщиков, если перед этим не снижалась стоимость жилья на первичном и вторичном рынках, декабрь традиционно выходит достаточно «вялым» месяцем, в который регистрируется около 1000 сделок. Думаю, что в этом декабре мы получим плюс/минус то же самое количество.

Людям не до крупных покупок. Они покупают подарки родным и строят стратегические планы на следующий год. Январь тоже ожидается тихим. Ярких скидок от застройщиков и тем более на вторичном рынке не предвидится. К весне можно ждать традиционного оживления спроса.

Что будет с ценами

Надо заметить, что аналитики рынка недвижимости еще в 2019-м рисовали графики, по которым мы уже должны были бы быть «на дне» – с ценами на жилье около 1000 долларов за квадратный метр. Причем упасть с пика весны 2020-го на 30-35% должны были к осени 2021-го. Но мы идем не по графикам, это очевидно. Очень отстаем.

Как показали последние два года, кроме COVID, доступности кредитов, доходов населения на цены жилья существенно влияют ожидания и различные слухи. И предсказывать дно цен в 2022 году, их снижение до тысячи долларов за метр, наверное, будет опрометчиво. Нельзя предвидеть, что еще может напугать народ и заставить его быстрее покупать (а значит, не даст существенно просесть ценам). И нельзя предвидеть, что, наоборот, ввергнет людей в апатию, остановит рынок и заставит всех его участников аврально снижать цены.

Абсолютно точно можно утверждать только одно: тренд на снижение цен на следующий год сохраняется. С непредсказуемой скоростью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип