Как изменятся цены на квартиры в Минске в начале 2022 года? 2 22.12.2021, 15:22

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Мнение эксперта.

Как завершается этот год на столичном рынке недвижимости, чем «отличился» ноябрь и что будет со стоимостью жилья в начале 2022 года? Насколько реально ожидать существенного падения цен на квартиры в Минске? Свое мнение об этом независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская высказала в комментарии Myfin.by.

– В ноябре столичный рынок недвижимости, по данным Национального кадастрового агентства, был вполне себе живой и активный. Чуть менее 1300 сделок было в последний месяц осени с квартирами, без учета долей и комнат. Это чуть меньше, чем в октябре, – отметила Наталья Литовская.

Ажиотаж по инвестициям «в бетон» сходит на нет

Были в ноябре и «остаточные» инвестиционные сделки. Люди весной-летом вкладывали в недвижимость деньги, спасая свои сбережения. Это было реакцией на слух, что банки могут заморозить валютные депозиты. Нервная реакция завершается, люди осознали, что ничего угрожающего их накоплениям не происходит, и не факт, что произойдет в ближайшие полгода. Это подтверждается и ростом депозитов в банках.

В общем, спрос на перевод денег в бетон подошел к концу. Те, кто хотел, уже вложились. Некоторые еще размышляют, но таких покупателей немного и они всегда были и будут на рынке.

Праздники вносят свои коррективы

Декабрь, по предварительным данным Национального кадастрового агентства, менее активный на столичном рынке недвижимости. В принципе, если нет сезонных распродаж и скидок от застройщиков, если перед этим не снижалась стоимость жилья на первичном и вторичном рынках, декабрь традиционно выходит достаточно «вялым» месяцем, в который регистрируется около 1000 сделок. Думаю, что в этом декабре мы получим плюс/минус то же самое количество.

Людям не до крупных покупок. Они покупают подарки родным и строят стратегические планы на следующий год. Январь тоже ожидается тихим. Ярких скидок от застройщиков и тем более на вторичном рынке не предвидится. К весне можно ждать традиционного оживления спроса.

Что будет с ценами

Надо заметить, что аналитики рынка недвижимости еще в 2019-м рисовали графики, по которым мы уже должны были бы быть «на дне» – с ценами на жилье около 1000 долларов за квадратный метр. Причем упасть с пика весны 2020-го на 30-35% должны были к осени 2021-го. Но мы идем не по графикам, это очевидно. Очень отстаем.

Как показали последние два года, кроме COVID, доступности кредитов, доходов населения на цены жилья существенно влияют ожидания и различные слухи. И предсказывать дно цен в 2022 году, их снижение до тысячи долларов за метр, наверное, будет опрометчиво. Нельзя предвидеть, что еще может напугать народ и заставить его быстрее покупать (а значит, не даст существенно просесть ценам). И нельзя предвидеть, что, наоборот, ввергнет людей в апатию, остановит рынок и заставит всех его участников аврально снижать цены.

Абсолютно точно можно утверждать только одно: тренд на снижение цен на следующий год сохраняется. С непредсказуемой скоростью.

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