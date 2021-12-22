В России началась активная вербовка наемников для «командировки на Донбасс» 5 22.12.2021, 15:30

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Что они там будут делать — неизвестно.

В начале декабря Владимир Путин и Джо Байден устроили сеанс видеосвязи, посвященный в основном ситуации вокруг Украины. Как считает американская разведка, Россия готовится к полномасштабному вторжению. Переговоры мало что изменили: несмотря на угрозу новых санкций, Москва, по мнению Пентагона, продолжает наращивать войска возле границы (аналитики из Conflict Intelligence Team также отмечают, что технику свозят в «настораживающем количестве»). Тем не менее многим экспертам новый военный конфликт кажется неправдоподобным сценарием.

Как утверждают источники «Медузы», одновременно с этим вербовщики начали набирать группы наемников для «боевой командировки в Донбасс». Какие задачи перед ними будут стоять, неизвестно.

Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с наемниками и выяснила, что сами они к возможной «командировке» относятся со скепсисом.

Бывший военнослужащий Егор — в российской кампании в Сирии он участвовал как наемник ЧВК Вагнера — начал вести переговоры о новой боевой командировке осенью 2021 года. «[Вербовщик] позвонил месяца два назад. Сказал, что новый проект разворачивается», — говорит он «Медузе».

Ни одну из известных наемнику частных военных компаний (ЧВК) рекрутер не представлял — и даже упомянул, что сам пока «не знает направление, но предполагает, что это туда, в Африку». «Я, естественно, за это уцепился, — уточняет Егор. — Мне это интересно было». Точно ли отряд поедет именно в Африку, якобы не знал и сам вербовщик (бывший военный, дослужившийся когда-то, по словам Егора, «до серьезных погон»).

В начале декабря они с Егором наконец-то увиделись, чтобы обсудить детали. Во время этой встречи Егор узнал о предполагаемой зарплате (около 240 тысяч рублей в месяц) и месте подготовки будущего отряда — учебном центре в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону.

«Минобороновская база, — поясняет собеседник „Медузы“, что это за учебный центр. — Отработанная [опробованная в деле]. Там еще в 2014 году начинали [формировать группы для заброски в Донбасс]. Было только два [наемнических] полигона — Веселый и Молькино».

Упоминание хутора обеспокоило Егора. «Я конкретный вопрос задал: меня тревожит немножко расположение твоего учебного центра; какое направление? Он говорит: ну, туда, — пересказывает наемник разговор, в котором впервые была упомянута Украина. — Я ему: нет, все. На этом заканчиваем. Я туда не пойду».

По мнению Егора, такого широкого набора на «украинское направление» не было уже несколько лет. «Думаю, сейчас самая активная с 2014 года [кампания по найму]», — говорит собеседник «Медузы» (ссылаясь на свой опыт и разговоры с другими наемниками). При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: «Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются [военной силой] некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда».

По информации «Медузы», предложение поехать в «оплачиваемую командировку в Украину» с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Идет набор и среди жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, имеющих боевой опыт (задачи, которые будут поставлены перед этими «отрядами», пока не ясны).

О поиске людей для «командировки» «Медузе» рассказали: один из вербовщиков; участники боевых действий 2014–2015 годов; прошедшие кампании в Сирии и Африке военные специалисты; члены «Союза добровольцев Донбасса» (СДД); выходцы из армии, спецслужб и спецподразделений МВД (всего восемь источников).

Собеседник «Медузы», сам ищущий наемников в одну из групп, утверждает, что «история начала собираться» еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных специалистов получили такие предложения в последние несколько недель. А жители ЛНР и ДНР — чуть раньше, «где-то месяц назад», уточнил один из источников.

Только двух из десятка вербовщиков, с которыми вели переговоры собеседники «Медузы», наемники считают «представителями Минобороны». Остальные — это ветераны нескольких ЧВК и добровольческих групп, представители СДД и рекрутеры, которые якобы предлагают заключить «контракт с Минобороны», но не имеют на то никаких полномочий, убеждены бойцы.

Министерство обороны РФ на момент публикации этой статьи не ответило на вопросы «Медузы».

Сказали: «Идти освобождать Новороссию»

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По информации «Медузы», наемников набирают в несколько групп; у каждой из них свои организаторы, требования к кандидатам и условия «командировки».

Так, по утверждению источников, вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 «россиян с боевым опытом», готовых отправиться на три месяца в Донецк, рассказывает «Медузе» знакомый с обстоятельствами набора наемник (его слова подтверждают еще два источника, отказавшихся от такой командировки).

По словам этих собеседников «Медузы», набор организовали выходцы из Внутренних войск МВД (ВВ МВД), вместе служившие в одной из бригад («Медузе» известен номер подразделения; после реформы 2016 года оно вошло в состав Росгвардии). «Людей собирают через бывшее руководство бригады, — уточняет источник из системы МВД, знакомый с обстоятельствами формирования группы. — Они когда-то [еще во внутренних войсках] служили. Но когда предлагают контракты, тихо-тихо говорят, что, мол, [поедете] от Минобороны».

Еще один собеседник «Медузы» — участник военного конфликта в Украине в 2014–2015 годах — от предложения московских вербовщиков отказался, так и не сумев выяснить, какое именно ведомство те представляют: «Эти люди не имеют отношения к армии, а контракт предлагают от Минобороны — только не уточняют от какого. В итоге могут просто сказать: а давай с Минобороны Донецкой республики заключим контракт!»

«Запрашиваемая информация не относится к компетенции ведомства», — так в Росгвардии ответили на вопросы «Медузы» о действиях, якобы предпринятых ее бывшими сотрудниками; Минобороны РФ, как уже отмечалось выше, на запрос не ответило.

Условия командировки, предлагаемой вербовщиками в Москве, два собеседника «Медузы» называют «практически мошенническими». «Там нет никаких подъемных — а в зимнее время на человека по экипировке и по всему нужно 75 тысяч рублей вообще-то», — жалуется один из наемников. «Предоплаты нет, — подтверждает другой источник. — И это залепуха. Прозвучала еще замечательная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме, понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться. Располага в Донецке — причем в казарме. А жить в казарме… В Донецке полно мест, где можно нормально расположиться: с теплым сортиром, душем».

Объявленная московскими вербовщиками зарплата тоже показалась собеседникам «Медузы» неправдоподобно высокой (организаторы набора в другие «отряды» называли источникам «Медузы» иные суммы). «Платят 160 [тысяч рублей] в располаге и 320 на фронте — это вранье, просто вранье, — говорит отказавшийся от командировки наемник. — Дурачков ищут. Главное требование — чтобы ты приехал и заткнул собой дырку в корпусе».

Реальные цели «командировки в Украину» московским кандидатам не обозначили. «Сказали: идти освобождать Новороссию, — вспоминает отказавшийся ехать собеседник „Медузы“. — Я на это ухмыльнулся и такой: ты ******* [спятил]? Тогда он сказал: нам доведут в момент икс, какие задачи».

Другой источник «Медузы» попытался выяснить цели командировки по своим каналам — и теперь убежден, что отряд будет охранять находящиеся в Донбассе промышленные объекты во время возможного обострения.

Одновременно с московским набором формируются еще два отряда «под задачи Украины» — при этом происходит это на территории ЛНР и ДНР, утверждают четверо собеседников «Медузы».

«На каждого [наемника] выделили по две тысячи долларов [предоплаты] — и выдают прямо в баксах, — рассказывает знакомый с обстоятельствами формирования этих групп собеседник „Медузы“. — Набором занимается в том числе [бывший командир отдельной бригады особого назначения „Одесса“ Алексей Фоминов под позывным] „Фома“».

Фоминов не ответил на сообщения «Медузы», отправленные ему в соцсетях. «Народная милиция ЛНР» (по сути, министерство обороны республики) на момент публикации статьи также проигнорировала запрос «Медузы».

Два собеседника «Медузы» называют формирования, которые якобы уже созданы в народных республиках, «бригадами Дирлевангера», поскольку в них активно приглашают бывших заключенных. «Те, кто формируются в Луганске, сидели, — рассказывает человек, лично знакомый с участниками нового подразделения. — А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте [от 45 лет]».

Отряд, собранный в ЛНР, уже несколько недель находится в казармах в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, утверждает знакомый с наемниками собеседник «Медузы». «Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина [долларов], — говорит источник. — И они сейчас ***** [ничего] не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро „танки на Запад“ и „у Ла-Манша встретимся“».

Настоящих целей командировки луганскому отряду, как и в случае с Москвой, также никто не называл. «Они, конечно, рассказывают мне, что „приезжай к нам весной в Одессу“, — с иронией вспоминает знакомый с бойцами собеседник „Медузы“. — Но это все так, сказки. Никто ничего не знает».

По информации источников «Медузы», участвует в «украинском» наборе и организация «Союз добровольцев Донбасса» (СДД). По словам трех собеседников «Медузы», СДД якобы уже оповестил членов организации о начале формирования отрядов — и потребовал «составить списки резервистов».

«Это призыв резервистов в связи с обострением [на фронте] и продвижением украинских войск на территорию Донбасса, — объясняет источник, близкий к руководству союза. — То есть на передке — ****** [кошмар], и люди отправятся именно туда, на охрану самих ЛНР и ДНР. А не захватывать Украину».

Григорий — ветеран событий в Донбассе и член «Союза добровольцев Донбасса» — приехал в Москву 13 декабря, узнав о наборе «по линии СДД». Несколько следующих дней он провел, встречаясь с бывшими сослуживцами по поводу возможной командировки.

«Я же не просто так сел за руль и проехал две тысячи километров [из своего родного региона]: от СДД прямая команда прозвучала, — объяснял Григорий „Медузе“ 13 декабря. — [Направление на] ЛДНР — реально как в 2014-м, мы все приехали [в Москву] по этому вопросу. Мы все здесь — и сегодня уже встретились с ребятами [из союза]. [Будем выяснять] что по зарплате, кто командиры будут. Будет несколько встреч — с первыми лицами, безо всяких посредников».

Кто такие «первые лица» и какое ведомство они представляют — если их вообще можно отнести к официальным структурам, — Григорий объяснять отказался. Но уже на вторые сутки переговоров и встреч — не только с представителями СДД, но и с другими вербовщиками — ветеран отчаялся понять, что происходит и какие задачи перед ним поставят в Донбассе. Сам Григорий на этот раз воевать не хочет; он рассчитывает устроиться на работу по подготовке других бойцов.

«Непонятно, зачем все это делается. Непонятно даже, кто будет командовать всем этим парадом там, — признался наемник „Медузе“ в разговоре 14 декабря. — От СДД будет [замруководителя аппарата союза Дмитрий Воронов с позывным] „Ворон“, как сказали пока. А кто такой „Ворон“? Бывший охранник метро? Это капец! Под его командованием никто никуда не пойдет».

«Если понадобится, как в 2014-м, наш союз встанет, но таких команд я не давал. Я не уполномочен этим заниматься, я не возглавляю никакие отряды, — заявил „Медузе“ Воронов. — И я никогда не работал в метро — я военнослужащий запаса».

Его поддержала представитель СДД Мария Коледа: «Мы не занимаемся набором. Мы помогаем тем, кто оттуда вернулся».

«Все закончится просто пшиком»

Уверенности в том, зачем на самом деле ведется «украинский» набор, нет ни у кого из собеседников «Медузы».

Некоторые источники считают, что люди, с которыми ведут переговоры московские вербовщики и СДД, так никуда и не выдвинутся. «Все это закончится просто пшиком», — убежден наемник, отказавшийся от боевой командировки. «Было бы реально обострение, вызвали бы специалистов — с броней [бронетехникой] и прочим», — соглашается другой собеседник.

Еще трое источников «Медузы» не исключают, что сформированные отряды будут не воевать, а охранять промышленные объекты, в которых заинтересована Россия, — и наводить порядок на угольных шахтах.

«Там же [в Донбассе] криминальная Тортуга: убивают друг друга на шахтах, продают [уголь] налево [в Украину], — объясняет собеседник „Медузы“. — И решили пойти по пути ЧВК, которая придет и наведет порядок». «Военные сказки родились в головах исполнителей», — говорит вербовщик, набирающий один из отрядов. По его словам, группу формируют, чтобы искоренить «местный бандитизм».

Кроме того, к 2021-му наемников, готовых по-настоящему воевать с Украиной в Донбассе, в России почти не осталось, признаются «Медузе» почти все собеседники. Из восьми человек, с которыми поговорила «Медуза», только двое сейчас рассматривают возможность повторить свою командировку 2014–2015 годов.

Уровень подготовки тех, кто согласился на предложения российских вербовщиков, достаточно низкий, убеждены собеседники «Медузы». «Все остальные — [в боевых командировках] в Африке или в песках [то есть в Сирии], — объясняет знакомый с условиями набора ветеран российского силового ведомства. — В „поля терриконов“ никто не рвется».

«Туда просто не хотят ехать, потому что там [украинская] регулярная армия: против нее очень сложно воевать, — рассуждает ветеран ЧВК Вагнера. — Если есть регулярная армия, потери будут большие».

О том, что перед сформированными в России, ЛНР и ДНР отрядами могут поставить реальные боевые задачи, собеседники не решаются даже рассуждать. «Вообще не понимаю, как они это видят», — говорит опытный наемник, осведомленный о наборах.

В то же время никто из наемников, с которыми поговорила «Медуза», не верит, что российские власти готовы пойти на полномасштабную войну с Украиной.

Кремль категорически отвергает любые подозрения в подготовке к военной операции. Сообщения о ней только «нагнетают напряженность», сказал Песков — а Россия не представляет угрозы.

Владимир Путин, 18 ноября 2021 года выступая на расширенном заседании коллегии МИД, нашел способ прокомментировать ситуацию, даже не упоминая Украину. Создавшееся на Западе «напряжение» он назвал выгодным России: «Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт».

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