«Зарплату выдают по старинке в кассе»: последствия киберудара на «Могилевтрансмаш»1
- 22.12.2021, 15:52
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«Легли» компьютерные системы и на других предприятиях города.
Телеграм-канал «Празрысты Магілёў» рассказал о последствиях киберудара на «Могилевтрансмаш»:
— В программное обеспечение «Омега» не могут влезть и пользоваться.
Из-за этого не могут насчитать зарплаты сотрудникам. Зарплату выдают по старинке в кассе.
Серьезные проблемы у конструкторов и бухгалтерии.
Завод Кирова тоже задело кибератакой.
Сейчас получатели комплектующих не могут через технику, компьютеры, зарегистрировать и оформить заказ.
Без компов и техники сейчас договариваются. Печатают бумаги и договора, оформляют сделки и т.д. временно в бумажном варианте.
Сотрудникам заводов запрещают распространять информацию о последствиях кибератаки и проблемах.
Позже появилась информация, что на «Могилевтрансмаше» кгб-шники приезжали и изымали всю технику, компы на заводе для экспертизы. Там все данные зашифрованы, восстановить ничего не смогли, пострадала бухгалтерия, списки и т.д. На самом заводе были лишь пара оргтехников и начальник, отвечающие за оборудование и технику. Они сами там неособо-то и понимали, как и что случилось. Прислали специалистов, но те говорят, что восстановить ничего не получится. Будут ставить новую технику, новое программное обеспечение, говорят что до НГ должны все поставить. А как оно на самом деле будет — неизвестно.
Остальные данные если только по бумагам восстановят, либо если была резервная копия.
Помимо «Трансмаша» «полегли» (полностью или частично) также и компьютерные системы «Зенита», «Лифтового», Электродвигателя и Химволокно, потому что у них была связь и одна и та же система и ПО.
В общем кгбшники сейчас ищут виновных и при этом говорят, что атака была из-за зарубежа, отследить не удалось, кто именно замешан. Угрожали сотрудникам, если кто в этом из РБ участвовал, придем за вами и чтобы вообще никому ничего не говорили про это.
Также пришли списки на увольнение на «Трансмаш», 40 человек пока. Некоторых не уволили, а предупредили, если еще раз где-то будешь замечен, то уволим точно и еще дело заведем.