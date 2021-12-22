Квант расправляет плечи 22.12.2021, 15:56

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Какие отрасли могут первыми извлечь выгоду из развития квантовых компьютеров?

Исследовательские компании считают, что одним из самых перспективных высокотехнологичных рынков для инвестиций становится рынок квантовых компьютеров. Ожидается, что в ближайшие 5–10 лет его среднегодовой рост составит 40–50%. Эксперты считают, что первыми извлечь практическую выгоду от развития квантовых компьютеров могут компании, занятые в производстве автомобилей, фармпрепаратов, химических веществ, и финансовые компании, пишет kommersant.ru.

На прошлой неделе консалтинговая компания McKinsey выпустила исследование, в котором заявила, что первыми отраслями, которые смогут извлечь практическую пользу из развития квантовых компьютеров станут фармацевтика, автопром, химическая промышленность и финансовая сфера. McKinsey полагает, что в фармацевтике квантовые компьютеры могут произвести революционные изменения в области исследований и разработки (R&D) молекулярных структур в биотехнологиях, а также упростить и удешевить работу цепей поставок. Отмечается, что сейчас на разработку нового крупного препарата может тратиться до $2 млрд и 10 лет — от начала исследований до выхода на рынок. Квантовые компьютеры, по мнению McKinsey, могут существенно оптимизировать и сократить как материальные, так и временные издержки новых разработок.

Автопром также может извлечь существенную выгоду от квантовых компьютеров в R&D новых технологий и моделей, разработке дизайна, управлении цепочками поставок и производственными процессами. McKinsey подсчитала, что даже если оптимизировать и без того технологичные процессы, выполняемые роботами, например, сварку, склейку и покраску, и увеличить их продуктивность на 2–5%, то с учетом ежегодных затрат мирового автопрома на производственные издержки, это может дать экономию в $10–25 млрд в год.

В химической промышленности квантовые компьютеры также могут существенно оптимизировать процессы R&D, особенно в области каталитических реакций. Более быстрое и эффективное создание новых катализаторов может, в свою очередь, сократить энергозатраты для химических компаний, по подсчетам McKinsey, до 15%.

В финансовой сфере квантовые компьютеры могут быть особенно полезны в управлении рисками и портфельных инвестициях. Например, оптимизация квантовыми компьютерами долговых портфелей под залог активов может позволить кредиторам предлагать более выгодные условия займов, например, путем снижения процентной ставки или высвобождения части капитала. McKinsey пока не спешит давать конкретные оценки объемов возможной оптимизации по финансовому сектору, но отмечает, что мировые операции только рынка кредитования сейчас оцениваются в $6,9 трлн, что позволяет предположить «существенный потенциальный эффект от квантовой оптимизации».

Перспективность квантовых компьютеров уже сейчас позволяет экспертам прогнозировать в ближайшие 5–10 лет среднегодовой рост рынка в районе 40–50% (см. диаграмму). В конце ноября исследовательская компания IDC, известная анализом рынка ПК, мобильных устройств, смартфонов и т. д., выпустила свой первый прогноз по мировому рынку квантовых компьютеров. IDC ожидает, что с 2020 по 2027 год затраты на квантовые компьютеры и связанные с ними технологиями вырастут с $412 млн до $8,6 млрд — среднегодовой рост на 50,9%. Рост затрат будет вызван развитием инфраструктуры квантовых компьютеров, соответствующего ПО и постепенным встраиванием квантовых компьютеров в существующие компьютерные системы бизнеса и организаций. По прогнозам IDC инвестиции в мировой рынок квантовых компьютеров к 2027 году достигнут $16,4 млрд, среднегодовой рост инвестиций в 2021–2027 годах составит 11,3%. Это включает в себя инвестиции как со стороны государств, так и со стороны частных инвесторов и компаний.

«Как в случае с любой другой революционной технологией последних десятилетий, эта индустрия будет привлекать миллиарды долларов новых инвестиций, которые будут делать данную технологию более привычной и массово применимой. Одним из наиболее близких примеров является недавнее развитие традиционных компьютерных технологий — тех самых, которые и заменят квантовые технологии»,— считает IDC. «Столкнувшись с рядом критических проблем, традиционные компьютерные технологии начнут выдыхаться уже в ближайшее десятилетие,— считает директор IDC по глобальному рынку высокопроизводительных компьютерных технологий Питер Раттен.— Мы будем свидетелями того, как квантовые компьютеры станут новым поколением высокопроизводительных компьютерных технологий».

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