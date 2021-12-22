После «разморозки» цены на продукты резко пошли вверх 22.12.2021, 16:13

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Некоторые товары подорожали на 40%.

С 15 декабря власти почти вдвое сократили перечень социально значимых товаров. Посмотрите, как изменились цены на продукты, после того как их перестали сдерживать, пишет nn.by.

Для последующего сравнения были взяты цены, приведенные на сайте е-доставки 29 ноября, когда власти только объявили о планах сократить перечень. Мы проследили колебание цен на товары одной марки и равной фасовки. Для других брендов данные могут отличаться.

На большинство товаров, которые перестали быть социально значимыми, цены не изменились, за исключением нескольких позиций, которые заметно подорожали.

Так, китайский чеснок прибавил в цене 4,2% (ранее он продавался по 9,59 рубля за кг, сейчас по 9,99). Тушеная свинина в консервах (мы брали Березовского мясокомбината) плюс 4,8% — раньше 3,53 рубля, сейчас 3,70.

Кофе подорожал на 8,5%. Пачку растворимого «Нескафе классик» (100 г) можно было купить за 4,23 рубля, сегодня — за 4,59.

Существенно подскочила цена на чай — на 18,5%. Сравните сами: 100 граммов листового черного чая Tell'S продавали за 1,78 рубля, а теперь за 2,11.

На 21,8% подорожало хозяйственное мыло: «Хелен» с лимоном раньше стоило 1,19 рубля, сейчас 1,45.

Но лидером по росту цен оказались огурцы — плюс 39,6%. В конце ноября «гладкие российские» стоили по 4,79 рубля за кило. Сегодня они же выставлены по 6,69. Стоит отметить, что удорожание огурцов к концу года — типичное явление. В прошлом году, например, месячный рост цен на них в декабре был еще выше — плюс 55% (согласно Белстату).

В Беларуси ограничивать цены начали с конца февраля. Тогда в списке были 62 товара, и повышать цены на них разрешалось не более чем на 0,2% в месяц.

Сейчас социально значимых товаров 29. В этом списке остались, например, сахар, картофель, капуста, мясо (кроме бескостного), молоко, яйца, творог, сыр, хлеб, мука, детское питание. В декабре—феврале рост цен на них допускается максимум 0,9% в месяц, в марте—декабре — 0,3%.

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