Археологи раскрыли тайну древнего доколумбового общества в Южной Америке 22.12.2021, 16:29

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Почему оно исчезло 2000 лет назад?

Изменения уровня моря вызвали упадок культуры Самбаки — одного из самых древних доколумбовых прибрежных сообществ на территории Бразилии 2000 лет назад, пишет «Новое время».

Это продемонстрировано в исследовании, проведенном учеными из Испании и Бразилии.

В новой работе археологи изучили останки более 300 человек, найденных при раскопках на побережье и более 400 археологических памятников на южном побережье Бразилии. По словам ученых, большинство находок было сделано на кладбищах местных жителей, которые населяли регион от 7000 до 1000 лет назад.

Исследователи обнаружили резкое снижение частоты археологических находок в период около 2200 лет назад. Это совпало с серьезными изменениями прибрежной среды в ответ на падение относительного уровня моря.

По мнению ученых, сокращение прибрежных экосистем, таких как заливы и лагуны, привело к тому, что водные ресурсы стали менее обильными и менее предсказуемыми, что вынудило группы рассредоточиться на более мелкие социальные единицы.

Андре Колонезе, исследователь ICTA-UAB и старший автор статьи, сказал: «Интересно отметить, что вместо того, чтобы отказаться от рыболовства из-за менее предсказуемого распределения ресурсов, оставшиеся популяции активизировали рыболовство, эксплуатируя, в частности, необычные виды, включая акул и скатов. Мы полагаем, что в то время произошел фундаментальный сдвиг в жизненной практике: от общинной (крупное совместное использование) к семейной (ограниченное совместное использование) рыбной ловле».

Таким образом, исследование показывает, что устойчивые прибрежные общества в масштабе тысячелетий были уязвимы для последствий экологических изменений.

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