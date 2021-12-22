СМИ: Россия отзывает посла из Беларуси 6 22.12.2021, 16:43

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Борис Грызлов

На место Лукьянова назначат председателя высшего совета «Единой России».

Сайт znak.com сообщает, что новым послом России в Беларуси станет председатель Высшего совета «Единой России», полномочный Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Грызлов. Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван. Как рассказал изданию источник в Госдуме, кандидатуру Грызлова сегодня одобрил думский комитет по делам СНГ. Окончательное решение об утверждении кандидатуры по пост посла России в Беларуси примет президент России Владимир Путин.

Источник издания в Думе заявил, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают».

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