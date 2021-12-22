В США разработали единую вакцину против всех вариантов коронавируса 22.12.2021, 16:57

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Первая фаза испытаний нового препарата на людях завершилась успешно.

Ученые Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида (США) разработали вакцину, эффективную против всех вариантов коронавируса, включая "Омикрон". Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Defense One.

Испытания вакцины Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) на животных завершены в начале 2021 года с положительными результатами. Первая фаза испытаний на людях завершилась в декабре также с положительными результатами, которые сейчас проходят окончательную проверку. Следующим шагом будет наблюдение за тем, как новая вакцина взаимодействует с людьми, ранее вакцинированными от коронавируса или переболевшими COVID-19.

В отличие от существующих вакцин, в SpFN используется белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Данное достижение – результат почти двухлетней работы. Лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса в начале прошлого года, тогда институт решил сосредоточиться на создании вакцины не только против существовавшего на то время штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

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