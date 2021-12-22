Рецессия и финансовый кризис: угрозы для экономики на 2022 год 22.12.2021, 17:10

Санкции бьют по валютным заработкам.

В 2022 году белорусскую экономику не ждет ничего хорошего. Насколько будет плохо, зависит от того, как сработают санкции.

Спад экспорта, неуверенность бизнеса и отсутствие точек роста ведут к тому, что в 2022 году экономику ждет рецессия.

BEROC представил анализ экономики в третьем квартале. "Еврорадио" рассказывает, почему этот период стал переломным и от чего будет зависеть глубина дна в следующем году.

Спрос падает, а драйверов роста нет

В третьем квартале произошло серьезное затухание роста, хотя в данных Белстата это видно не так сильно, рассказывает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— Рост в таком виде, как он презентуется Белстатом [нарастающим итогом. — Еврорадио], имеет много запаздывающих характеристик. В третьем квартале рост по отношению к предыдущему кварталу составил всего 0,6%. Со стороны спроса и предложения не вырисовывается явного драйвера роста.

Желтый график — рост по Белстату, синие столбики — данные без запаздывающих характеристик / BEROC

Экономист отмечает, что происходит снижение внутреннего спроса, инвестиций в основной капитал, потребления домашних хозяйств и чистого внешнего спроса.

— Четкий драйвер роста, каким был чистый внешний спрос на протяжении последнего года, утерян. Такая же ситуация и со стороны предложения. Третий квартал — это первый период с коронавирусного восстановления, когда сократилась обрабатывающая промышленность. Лишь две отрасли сейчас являются своеобразными донорами роста. В первую очередь это IT. И близкий к нулю, но также вклад в рост обеспечивала торговля, — продолжает Дмитрий Крук.

Внешний и внутренний спрос резко снизился / BEROC

Эти тенденции могут вылиться в рецессию в 2022 году, считает эксперт. Тем более что на внешнеторговое чудо рассчитывать больше не приходится, ведь как раз в третьем квартале оно начало затухать.

Экспорт начал сокращаться быстрее, чем импорт / BEROC

Новых рабочих мест рекордно мало

Все же финансовые показатели компаний, индикаторы финстабильности улучшились.

— Ключ к объяснению этого противоречия вижу в серьезных изменениях условий торговли. В третьем квартале экспортные цены росли опережающими темпами по сравнению с импортными ценами, — говорит Дмитрий Крук.

Из-за этого укреплялся курс рубля. Если бы не начала сокращаться внешняя торговля, эффект был бы еще большим. Также впервые за пять кварталов замедлилась инфляция, но из-за негативных ожиданий людей и бизнеса это продлится недолго.

Например, 44% опрошенных BEROC домохозяйств считают, что в 2022 году экономическая ситуация ухудшится.

— И в нашем опросе, и в опросе крупных предприятий Нацбанка мы видим, что очень велика доля фирм, которые настроены на повышение отпускных цен в ближайшие периоды. На высоком уровне находятся инфляционные ожидания домашних хозяйств. Почва для раскручивания инфляции весьма благодатная.

При этом компании создают меньше рабочих мест, чем в период рецессии 2015–2016 годов, подчеркивает экономист.

Занятость и создание новых рабочих мест по кварталам / BEROC

— Желтая линия — это индекс новых рабочих мест. И третий квартал примечателен тем, что обновили исторический минимум по этому показателю. Фирмы реагируют на противоречия и неопределенность в экономике тем, что отказываются либо крайне настороженно создают новые рабочие места.

Рецессия вероятнее, чем рост “каля нуля”

Исходя из анализа третьего квартала, можно сделать вывод, что белорусская экономика вступила в фазу замедления. И не видно, за счет чего это могло бы измениться. Негативный фон — санкции, неопределенность, ожидания людей и бизнеса — усиливает тренд ослабления роста.

— Рецессионный сценарий более вероятен, чем сценарий балансирования роста вблизи нуля в 2022 году и тем более дальнейшего поддержания повышенного роста где-то на уровне двух процентов и выше. Если такой сценарий реализуется, то главные вопросы: насколько глубокой окажется рецессия, есть ли в наличии у властей инструменты для ее сглаживания и не перерастет ли она в триггер для финансового стресса, — продолжает Дмитрий Крук.

Состояние экономики будет во многом предопределять экспорт. Много неопределенности как раз из-за того, что не понятно, насколько серьезным будет эффект санкций.

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