Экс-глава НОК рассказал, что ждет белорусский спорт в 2022 году
- 22.12.2021, 17:25
Какие расходы начнут резать в первую очередь?
Экс-генсек НОК Беларуси и руководитель международного департамента BSSF Анатолий Котов на YouTube-канале «ЧестнОК» рассказал, что ждет беларусский спорт в 2022 году.
— Воздействие санкций в спорте мы уже ощутили или на дистанции будет только хуже?
— Это самое начало скорее. 2022 год будет менее позитивен по всем параметрам, поэтому, скажем так, непрофильные активы, непрофильные расходы начнут резать в первую очередь и это в том числе ударит по белорусскому спорту. На санкции удобно все списать, что это именно потому, что предприятие попало под санкции, поэтому не будут поддерживать «Торпедо-БелАЗ», или «Шахтер» солигорский, или другой клуб. Но по факту это является следствием накапливающегося кома проблем из прошлого, – сказал Котов.